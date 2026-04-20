為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    童子瑋接地氣 文宣小物與選民搏感情

    2026/04/20 10:01 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（20日）推出兒少政策看板，讓民眾耳目一新。（童子瑋進步基隆辦公室）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（20日）推出兒少政策看板，讓民眾耳目一新。（童子瑋進步基隆辦公室）

    基隆市長選情，民進黨基隆市長參選人童子瑋繼冬季發送「暖暖包」大受好評後，趁季節轉換也更新兒少看板，再推出多款文宣小物，從親子活動、菜市場到體育活動都努力搶攻。童子瑋表示，當市長就是要細膩了解不同族群的需要，透過各種小物跟市民建立連結，除了搏感情，更是要來關心在地需求。

    童子瑋說，日前他已經提出「生、托、養、學」四大領域兒少政策，從基隆新生兒補助16萬起跳、一國中學區一公托、全台首創每月 1000 元育兒消費券補助到國高中小入學禮金 10000 元等，這些政策都引起民眾熱議、迴響熱烈，因此他也將部分看板加入政見，希望讓更多民眾知道他的理念和施政構想。

    童子瑋表示，除了看板外，他也要求團隊針對親子活動、菜市場、體育活動規劃不同的文宣，因為這是給市民的第一印象，例如家長需要知道政策資訊、菜市場講求實用、體育活動要搭配應援加油，所以從兒少文宣、菜瓜布、到最新推出的「加油摺摺扇」都已經同步推出，要讓每個市民都知道，童子瑋可以看見不同族群的需要。

    童子瑋說，親子活動發放的文宣重點就在於資訊清楚，他將「生、托、養、學」的政策都一一標註，因為對家長來說，最實際的政策訊息是最關鍵的，因為這代表候選人有沒有清楚的規劃，能不能照顧到每一個小孩成長階段的需求；而看板則將部分設計進行調整，兩兩一組把政策呈現在學區附近的位置，又是要讓家長知道最新資訊。

    童子瑋也提到，最新推出的「加油摺摺扇」也是一大亮點，因為平常都是發水跟面紙，但他作為棒球跟籃球的球迷，知道在比賽場上最重要的就是參與的熱情，所以他從觀賽的經驗裡得到靈感，要求幕僚製作加油摺摺扇，採用國家隊配色，加上「基隆進擊 全力出擊」的應援文字，讓支持者在活動現場的氣勢更加熱烈、給基隆帶來更多活力。

    民進黨基隆市長參選人童子瑋推出各式選舉小物，外面印製兒少政策，內附菜瓜布，拉近與婆婆媽媽距離。（童子瑋進步基隆辦公室）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋推出各式選舉小物，外面印製兒少政策，內附菜瓜布，拉近與婆婆媽媽距離。（童子瑋進步基隆辦公室）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（20日）推出兒少政策看板，讓民眾耳目一新。（童子瑋進步基隆辦公室）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（20日）推出兒少政策看板，讓民眾耳目一新。（童子瑋進步基隆辦公室）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播