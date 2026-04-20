童子瑋接地氣 文宣小物與選民搏感情

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（20日）推出兒少政策看板，讓民眾耳目一新。（童子瑋進步基隆辦公室）

基隆市長選情，民進黨基隆市長參選人童子瑋繼冬季發送「暖暖包」大受好評後，趁季節轉換也更新兒少看板，再推出多款文宣小物，從親子活動、菜市場到體育活動都努力搶攻。童子瑋表示，當市長就是要細膩了解不同族群的需要，透過各種小物跟市民建立連結，除了搏感情，更是要來關心在地需求。

童子瑋說，日前他已經提出「生、托、養、學」四大領域兒少政策，從基隆新生兒補助16萬起跳、一國中學區一公托、全台首創每月 1000 元育兒消費券補助到國高中小入學禮金 10000 元等，這些政策都引起民眾熱議、迴響熱烈，因此他也將部分看板加入政見，希望讓更多民眾知道他的理念和施政構想。

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童子瑋表示，除了看板外，他也要求團隊針對親子活動、菜市場、體育活動規劃不同的文宣，因為這是給市民的第一印象，例如家長需要知道政策資訊、菜市場講求實用、體育活動要搭配應援加油，所以從兒少文宣、菜瓜布、到最新推出的「加油摺摺扇」都已經同步推出，要讓每個市民都知道，童子瑋可以看見不同族群的需要。

童子瑋說，親子活動發放的文宣重點就在於資訊清楚，他將「生、托、養、學」的政策都一一標註，因為對家長來說，最實際的政策訊息是最關鍵的，因為這代表候選人有沒有清楚的規劃，能不能照顧到每一個小孩成長階段的需求；而看板則將部分設計進行調整，兩兩一組把政策呈現在學區附近的位置，又是要讓家長知道最新資訊。

童子瑋也提到，最新推出的「加油摺摺扇」也是一大亮點，因為平常都是發水跟面紙，但他作為棒球跟籃球的球迷，知道在比賽場上最重要的就是參與的熱情，所以他從觀賽的經驗裡得到靈感，要求幕僚製作加油摺摺扇，採用國家隊配色，加上「基隆進擊 全力出擊」的應援文字，讓支持者在活動現場的氣勢更加熱烈、給基隆帶來更多活力。

民進黨基隆市長參選人童子瑋推出各式選舉小物，外面印製兒少政策，內附菜瓜布，拉近與婆婆媽媽距離。（童子瑋進步基隆辦公室）

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（20日）推出兒少政策看板，讓民眾耳目一新。（童子瑋進步基隆辦公室）

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