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    首頁 > 政治

    鄭麗文赴中申請480萬補助惹議 林佳龍贊同「向習近平宣揚民主就能申請」

    2026/04/20 10:02 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長、民主基金會副董事長林佳龍今日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪。（POP撞新聞提供）

    外交部長、民主基金會副董事長林佳龍今日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪。（POP撞新聞提供）

    國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，竟向民主基金會申請480萬元補助費，引起爭議。對此，民主基金會副董事長林佳龍今（20）日表示，鄭麗文在「鄭習會」講的話到底是不是要促進民主，社會自有評論；他也透露，民主基金會先前已在討論，赴中參與交流論壇、進行祭祖文化活動等項目是否符合申請標準，後續又「火上澆油」，爆出鄭麗文訪中也申請補助。

    外交部於2003年創立台灣民主基金會，主要目標為推動台灣二軌外交，並在國際宣揚台灣民主實績。基金會董事長為立法院長韓國瑜、副董事長為外交部長林佳龍，並由各政黨依照比例代表推派董事。基金會每年編列三千萬元預算，依比例補助各政黨，用於從事民主人權相關活動。

    林佳龍今日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時，談及國民黨本次申請480萬補助費爭議。他表示，不是說政黨不能申請，而是申請項目要與民主有關，去「鄭習會」講的那些話到底是不是要促進民主，社會自有評論。

    林佳龍透露，在相關新聞曝光的前兩天，正逢民主基金會董事會開會，韓國瑜與他都有出席，基金會董事范雲在會中提出，之前也有一些項目不符合宗旨，包含赴中參與交流論壇、進行祭祖文化活動等，都已經在討論是否符合標準，結果又爆出來這一次事件，更是火上澆油。民主基金會曾於2016年補助「海峽論壇」。

    林佳龍認為，政黨來申請民主基金會補助還是要盡量直接符合補助項目，不是說不能去中國，但多少要與民主自由人權，稍微有點關係。主持人追問，是否只要向習近平宣揚民主精神，就能申請補助？林佳龍表達認同，並指出，大家對民主會有一個基本定義，不能夠超出太多，例如赴美參加就職典禮、主辦國際論壇、代表出席國際會議等，都可以申請民主基金會補助。

    過往也有國民黨主席赴中與中國國家主席會晤的前例，被問及以往國民黨是否曾以赴中行程申請民主基金會補助？林佳龍說，應該是沒有，大家還是會有個界線，稍微分開，因為民主基金會很透明，紙包不住火，媒體都會知道。

    林佳龍指出，國民黨尚未來正式申報本次鄭麗文訪中補助，程序尚未走完，還有討論空間，國民黨也看到了社會反應；現在國民黨副主席李乾龍也表達，若社會認為不妥，國民黨不會硬要申請，他們尊重國民黨程序，待真的送交審查時，他再表示意見，保留一些轉圜餘地。

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