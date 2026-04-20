為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營推「鞭刑公投」 鄭運鵬：假道學都經不起檢驗

    2026/04/20 10:46 即時新聞／綜合報導
    鄭運鵬強調，他很有信心，不管納入什麼樣的犯罪態樣，「到時候被鞭刑的人」和「現在主張鞭刑的人」會有高度重疊。（資料照）

    鄭運鵬強調，他很有信心，不管納入什麼樣的犯罪態樣，「到時候被鞭刑的人」和「現在主張鞭刑的人」會有高度重疊。（資料照）

    國民黨立委洪孟楷等人提出「特定重大犯罪增設特別刑法制度（鞭刑）」政策公投案；民進黨新北市議員卓冠廷建議綠營不必反對，但要求納入叛國、通敵、共諜也要鞭刑。前立委鄭運鵬19日也發文稱：「假道學的人，都經不起自己檢驗！」

    鄭運鵬指出，鞭刑是考驗國民法治素養的議題，他認為可以當作社會試驗，有人可能因冤獄受害，在這種時代，政府不需自作多情幫這類人設想，至於那些「永遠出一張嘴的歐洲左派國家與團體」也不太需要理會，拿新聞告訴他們「是藍白的訴求，國人也不太反對」，這樣就算了。

    鄭運鵬說，他很有信心，不管納入什麼樣的犯罪態樣，「到時候『被鞭刑』的人」和「現在『主張鞭刑』的人」會有「高度重疊」，之前假道學」的「加重選舉舞弊」、「法庭直播」等修法，現在倒楣的都是主張這類的人。

    鄭運鵬強調，他會有這種信心其實與政黨傾向無關，而是多年的看人心得，假道學的人都經不起自己檢驗，「一肚子壞水的人才有能力滿嘴仁義道德」。

    鄭運鵬認為：「某種程度上，打下去才會知道自己也會痛，那些人權國家通通是自己有痛過的。共勉之，共鞭之！而且政府是負責打人的！何必幫忙想太多呢？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播