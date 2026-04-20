藍營推「鞭刑公投」 鄭運鵬：假道學都經不起檢驗

鄭運鵬強調，他很有信心，不管納入什麼樣的犯罪態樣，「到時候被鞭刑的人」和「現在主張鞭刑的人」會有高度重疊。（資料照）

國民黨立委洪孟楷等人提出「特定重大犯罪增設特別刑法制度（鞭刑）」政策公投案；民進黨新北市議員卓冠廷建議綠營不必反對，但要求納入叛國、通敵、共諜也要鞭刑。前立委鄭運鵬19日也發文稱：「假道學的人，都經不起自己檢驗！」

鄭運鵬指出，鞭刑是考驗國民法治素養的議題，他認為可以當作社會試驗，有人可能因冤獄受害，在這種時代，政府不需自作多情幫這類人設想，至於那些「永遠出一張嘴的歐洲左派國家與團體」也不太需要理會，拿新聞告訴他們「是藍白的訴求，國人也不太反對」，這樣就算了。

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鄭運鵬說，他很有信心，不管納入什麼樣的犯罪態樣，「到時候『被鞭刑』的人」和「現在『主張鞭刑』的人」會有「高度重疊」，之前假道學」的「加重選舉舞弊」、「法庭直播」等修法，現在倒楣的都是主張這類的人。

鄭運鵬強調，他會有這種信心其實與政黨傾向無關，而是多年的看人心得，假道學的人都經不起自己檢驗，「一肚子壞水的人才有能力滿嘴仁義道德」。

鄭運鵬認為：「某種程度上，打下去才會知道自己也會痛，那些人權國家通通是自己有痛過的。共勉之，共鞭之！而且政府是負責打人的！何必幫忙想太多呢？」

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