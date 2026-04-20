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    首頁 > 政治

    陳柏惟將不參選台中北區議員 民進黨今起展開缺額登記

    2026/04/20 06:45 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨中市黨部今起受理北區缺額市議員登記。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市黨部今起受理北區缺額市議員登記。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨台中市議員雖已完成提名，第9選區（北區）提名2席，其中吳文豪因家中有事故，因此退選，致使北區出現1席缺額，傳出前立委陳柏惟將被徵召選北區，但民進黨已發公文，今天起至24日辦理缺額登記，也就是說黨中央決定不空降，確定，且由在地的黨員登記參選。

    民進黨台中市北區市議員提名2席，日前有現任市議員陳俞融及吳文豪登記，但因吳文豪日前家中發生事故，因此退選，北區尚缺額1席。

    台中市北區應選3席，現任是國民黨的市議員陳政顯及陳文政，民進黨則是陳俞融；台中市在縣市合併後，民進黨在北區於2014當選2席，分別是賴佳微及范淞育，兩人還分獲前2名，另一席則是國民黨的陳政顯，黨部認為民進黨在北區有實力當選2席，因此提名2席。

    前一陣子還傳出前立委陳柏惟已加入民進黨，有可能被徵召選北區市議員，不過，因陳柏惟入黨不到2年，且戶籍地在北屯區，不符合參選資格，但黨若要徵召可能就不受限，不過民進黨黨務人士就表示，黨中央對市議員從未採取徵召模式。

    黨中央日前發函給中市黨部，表示北區1名缺額將重新登記，因此中市黨部從今天起至24日止受理黨員登記。

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