賴總統4/22首度踏上非洲 索馬利蘭跨海推文送暖

索馬利蘭在外交部官方推特X平台發文表示，誠摯祝賀賴總統首度踏上非洲大陸。（圖擷取自X平台@MFA Somaliland）

總統賴清德22日將啟程前往非洲友邦史瓦帝尼王國，值得注意的是，與台灣交好的索馬利蘭共和國外交暨國際合作部今天在社群平台X發布圖卡，分別放上索馬利蘭與中華民國台灣國旗，並表示「索馬利蘭共和國政府誠摯祝賀賴清德總統閣下於2026年4月22日至26日正式訪問史瓦帝尼，此行是賴總統上任以來首次訪問非洲。」

台灣與索馬利蘭雖未正式建交，但從2020年開始互相設立官方代表機構，雙方在教育、農業、能源、衛生及資通訊等領域，持續加深合作。台灣與索馬利蘭更是共享自由、民主、人權價值的夥伴，而索馬利蘭是「非洲之角」，台灣則在印太地區有著重要的地緣戰略位置，兩國的密切合作，有望將雙方優勢發揮得更加淋漓盡致。

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索馬利蘭共和國政府以具體行動支持民主台灣並非第一次。今年3月，索馬利蘭同樣透過社群平台發布我國駐當地代表處升旗與演唱國旗歌的影像。根據索馬利蘭政府於社群平台Ｘ的官方帳號貼文指出，我國駐哈爾格薩（Hargeisa）的機構，是全球唯一能公開以「台灣」為名運作的代表處。該則貼文強調，世界各地為避免觸怒中國共產黨，多半妥協使用「台北」之名，索馬利蘭則選擇讓台灣旗幟在當地高高飄揚，勇敢反抗霸凌，強硬表態「不向北京低頭」，同時嚴厲譴責鄰國索馬利亞（Somalia）呼籲中國武力吞併台灣的行徑，以具體行動展現堅定挺台立場。

此次索馬利蘭共和國政府在賴總統任內首度出訪非洲的關鍵時刻，特地透過社群平台發出聲明，表達對賴總統到訪非洲的誠摯祝賀，不只展現索馬利蘭與台灣之間堅實的友好關係，在中國日益擴張其在非洲國家的影響力下，賴總統的出訪與非洲國家的歡迎，都說明以榮邦為核心的「台灣模式」受到非洲友人的認同與肯定，賴總統此行出訪亦將使台非關係更進一步強化。

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