為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川當選解決中永和塞車 綠營議員：想選就提真正解決辦法

    2026/04/19 22:48 記者黃政嘉／新北報導
    台北市公館圓環去年拆除後，地方民代說中、永和地區塞車仍嚴重，國民黨新北市長參選人李四川（圖中）回應，他年底若當選，一定會解決這問題。（記者黃政嘉攝）

    台北市公館圓環去年拆除後，地方民代說中、永和地區塞車仍嚴重，國民黨新北市長參選人李四川（圖中）回應，他年底若當選，一定會解決這問題。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川今天受訪說到，他若當選新北市長，一定會解決公館圓環拆除造成新北市中、永和地區交通壅塞的問題。民進黨新北市議員張嘉玲質疑，既然中、永和現在塞車問題都沒有解決，李四川如何說服大家以後能解決同樣的塞車問題？她說，不要空口說白話，這樣新北市民是沒辦法信任的，「想選就要提出、實踐真的解決辦法」。

    李四川今早參拜五股賀聖宮，媒體詢問，地方民代認為公館圓環拆除後，中、永和地區塞車非常嚴重，未來當選後是否提出解決方案？李四川說，公館圓環最主要的目的就是減少車禍，中、永和的市民、民代也告訴他，公館圓環處理完後，中、永和這邊還是有交通壅塞的狀況，「我想我年底如果當選，我一定會解決這一個部分」。

    張嘉玲表示，當初就是台北市公館圓環的工程，造成新北市中、永和道路橋樑大塞車，「把你們的快樂，建築在新北人的痛苦上啊」，既然現在塞車問題都沒有解決，李四川如何說服大家他以後能解決中、永和同樣的塞車問題？不要空口說白話，這樣新北市民是沒辦法信任的。

    她指出，交通塞車問題是中和的痛，所以她4年來一直著墨交通議題，她在地方、在議會都講過幾百遍了，建議開通南勢角聯外道路、國防管理學院道路打通，64線新增匝道，都還沒做，加速捷運萬大中和線的工程，撤除圍籬道路復舊，也可以改善連城路與中山路及周邊的交通狀況，建置更完整、便利的公共運輸路網，也能有效改善車輛車流的情況。

    張嘉玲說：「上面幾個現有方案，李四川應該先告訴我們何時要做、如何做，比較實際！其實，一個個解決方法都有，有沒有心、要不要做而已，川伯當過新北市副市長，也都沒做，想選新北市長，就要提出、實踐真的解決辦法吧」。

    民進黨新北市議員張嘉玲質疑李四川，中、永和現在塞車問題都沒解決，如何說服大家以後能解決同樣問題。（擷取自張嘉玲臉書）

    民進黨新北市議員張嘉玲質疑李四川，中、永和現在塞車問題都沒解決，如何說服大家以後能解決同樣問題。（擷取自張嘉玲臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播