李四川當選解決中永和塞車 綠營議員：想選就提真正解決辦法

台北市公館圓環去年拆除後，地方民代說中、永和地區塞車仍嚴重，國民黨新北市長參選人李四川（圖中）回應，他年底若當選，一定會解決這問題。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今天受訪說到，他若當選新北市長，一定會解決公館圓環拆除造成新北市中、永和地區交通壅塞的問題。民進黨新北市議員張嘉玲質疑，既然中、永和現在塞車問題都沒有解決，李四川如何說服大家以後能解決同樣的塞車問題？她說，不要空口說白話，這樣新北市民是沒辦法信任的，「想選就要提出、實踐真的解決辦法」。

李四川今早參拜五股賀聖宮，媒體詢問，地方民代認為公館圓環拆除後，中、永和地區塞車非常嚴重，未來當選後是否提出解決方案？李四川說，公館圓環最主要的目的就是減少車禍，中、永和的市民、民代也告訴他，公館圓環處理完後，中、永和這邊還是有交通壅塞的狀況，「我想我年底如果當選，我一定會解決這一個部分」。

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張嘉玲表示，當初就是台北市公館圓環的工程，造成新北市中、永和道路橋樑大塞車，「把你們的快樂，建築在新北人的痛苦上啊」，既然現在塞車問題都沒有解決，李四川如何說服大家他以後能解決中、永和同樣的塞車問題？不要空口說白話，這樣新北市民是沒辦法信任的。

她指出，交通塞車問題是中和的痛，所以她4年來一直著墨交通議題，她在地方、在議會都講過幾百遍了，建議開通南勢角聯外道路、國防管理學院道路打通，64線新增匝道，都還沒做，加速捷運萬大中和線的工程，撤除圍籬道路復舊，也可以改善連城路與中山路及周邊的交通狀況，建置更完整、便利的公共運輸路網，也能有效改善車輛車流的情況。

張嘉玲說：「上面幾個現有方案，李四川應該先告訴我們何時要做、如何做，比較實際！其實，一個個解決方法都有，有沒有心、要不要做而已，川伯當過新北市副市長，也都沒做，想選新北市長，就要提出、實踐真的解決辦法吧」。

民進黨新北市議員張嘉玲質疑李四川，中、永和現在塞車問題都沒解決，如何說服大家以後能解決同樣問題。（擷取自張嘉玲臉書）

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