李四川要解決公館圓環之亂 張志豪：「始作俑者」先騙北市再騙新北

台北市公館圓環去年拆除後，地方民代說中、永和地區塞車仍嚴重，國民黨新北市長參選人李四川（中）回應，他年底若當選，一定會解決這部分。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今天受訪說到，他若當選新北市長，一定會解決公館圓環拆除造成新北市中、永和地區交通壅塞的問題；民進黨新北市中和區市議員參選人張志豪批評，當初問題沒解決，李四川就不負責任地辭掉台北市副市長，現在說自己要選上新北市長才能解決，根本就是邏輯錯亂，先騙完台北市民，再企圖欺騙新北市民。

李四川今天上午參拜五股賀聖宮，媒體詢問，地方民代認為公館圓環拆除後，中、永和地區塞車非常嚴重，未來當選後是否提出解決方案？李四川說，公館圓環最主要的目的就是減少車禍，中、永和的市民、民代也告訴他，公館圓環處理完後，中、永和這邊還是有交通壅塞的狀況，「我想我年底如果當選，我一定會解決這一個部分」。

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張志豪表示，為什麼李四川要等到當選新北市長，才要解決圓環拆除帶來的塞車問題，台北市長蔣萬安呢？新北市長侯友宜呢？李四川的回應，不就直接說明了他們市政失能？

他強調，塞車原因就在台北市公館圓環，當初問題沒解決，就不負責任地辭掉台北市副市長，現在李四川竟然說自己要選上新北市長才能解決，根本就是邏輯錯亂，先騙完台北市民，再企圖欺騙新北市民，問題看來就是你造成的，現在還要新北市民等你？實在荒謬。

民進黨新北市議員參選人張志豪（見圖）批評，當初公館圓環問題沒解決，李四川就辭台北市副市長，現在說選上新北市長才能解決，根本邏輯錯亂。（擷取自張志豪臉書）

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