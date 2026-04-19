單日跨6區行程互尬蘇巧慧 李四川傾聽民意力拚市政接棒

國民黨新北市長參選人李四川（前排中）今出席新北市佛教會舉辦的浴佛節慶典大會。（圖由李四川競選辦公室提供）

2026新北市長選情升溫，除了民進黨參選人蘇巧慧今走遍10多間廟宇，國民黨參選人李四川今也行程滿檔，從早到晚連續走訪三重、五股、新店、新莊、八里、板橋等6個行政區，互別苗頭，兩人甚至在五股賀聖宮同場不同台；李四川表示，他會秉持前進現場、行動治理的原則，直接與地方鄉親、里長面對面，聆聽地方需求，務實解決問題。

適逢玄天上帝聖誕，李四川今到五股賀聖宮、新店玉旨玄聖宮、八里龜馬山紫皇天乙真慶宮、板橋北極宮參拜，感念玄天上帝護佑，祈願新北市民安居樂業。

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李四川在新店分享他過去在台北縣府、新北市府服務時，曾參與規劃及推動安坑一號道路、安坑輕軌等重大工程，他若當選，將繼續用工程專業，為在地打拚、推動建設。

他特別懇託鄉親，務必大力支持每天在鄰里間默默付出的基層里長，李四川強調，里長是在現場發現問題的人，未來當選新北市長，絕對會與里長們緊密配合，持續前進第一線，讓新北的服務深入每一個角落。

李四川今也出席客家長青會會員大會、新北市物理治療師公會會員大會，與跨族群、領域的民眾深入互動；新北市市政顧問湯富龍讚許李四川，具備三直轄市副市長的資歷，且擁有如同客家族群的「硬頸精神」，默默做實事的工程人性格，是新北市最需要的領導者。

李四川今早也出席新北市佛教會舉辦的「浴佛節慶典大會」，他表示，做工程的人只是讓城市在空間使用上變大，卻無法真正讓城市變得更偉大，所幸有宗教信仰的力量，感化人心、為弱勢付出關懷。

國民黨新北市長參選人李四川（前排白襯衫者）今到新店玉旨玄聖宮參拜。（圖由李四川競選辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川今晚至八里龜馬山紫皇天乙真慶宮參拜，與信眾合影。（圖由李四川競選辦公室提供）

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