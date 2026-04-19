為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    商總將挺中國惠台措施 觀光署籲「抗拒不當壓力」

    2026/04/19 18:50 記者林志怡／台北報導
    故宮博物院是中國遊客喜愛的台灣景點之一。（故宮博物院提供）

    故宮博物院是中國遊客喜愛的台灣景點之一。（故宮博物院提供）

    中國在「鄭習會」落幕端出10項「惠台措施」，其中「推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點」備受觀光旅遊業界的關注，部分業者更將參加商總明日的記者會對外表態。但交通部觀光署指出，相關資訊指出，與中國方面透過直接及間接的施壓不無關聯，呼籲小兩會應協商溝通以展開健康有序交流。

    觀光署指出，陸客無論是以團體或個人旅遊方式來台，均屬兩岸旅遊協議議定事項，需經觀光小兩會就相關事項協商後才能實施，但中國先前卻基於政治理由，在2019年8月片面中止陸客赴台自由行，並大幅縮減陸客赴台團體旅遊。

    因此，觀光署強調，中國將陸客赴台旅遊「政治化」、「工具化」、說停就停的操作，不僅傷害兩岸正常交流，並造成我方業者巨大損失，近期又片面宣布將「推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點」，再次證明將單純的兩岸觀光交流「政治化」、「工具化」。

    觀光署表示，為確保兩岸觀光交流健康有序，重申恢復陸客來台無論團體旅遊或自由行，皆應由觀光小兩會就旅遊安全、品質、穩定性及公平性等事項，進行協商，作出妥適安排。

    此外，觀光署強調，政府以務實態度處理兩岸觀光事宜，以確保旅遊安全及產業利益，也呼籲觀光旅遊業界要抗拒不當壓力，避免重蹈覆轍，要和政府站在一起，共同呼籲、要求中方儘速與我政府展開協商，才能維護旅遊秩序及業者利益，確保兩岸觀光交流健康有序發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播