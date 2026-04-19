商總將挺中國惠台措施 觀光署籲「抗拒不當壓力」

故宮博物院是中國遊客喜愛的台灣景點之一。（故宮博物院提供）

中國在「鄭習會」落幕端出10項「惠台措施」，其中「推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點」備受觀光旅遊業界的關注，部分業者更將參加商總明日的記者會對外表態。但交通部觀光署指出，相關資訊指出，與中國方面透過直接及間接的施壓不無關聯，呼籲小兩會應協商溝通以展開健康有序交流。

觀光署指出，陸客無論是以團體或個人旅遊方式來台，均屬兩岸旅遊協議議定事項，需經觀光小兩會就相關事項協商後才能實施，但中國先前卻基於政治理由，在2019年8月片面中止陸客赴台自由行，並大幅縮減陸客赴台團體旅遊。

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因此，觀光署強調，中國將陸客赴台旅遊「政治化」、「工具化」、說停就停的操作，不僅傷害兩岸正常交流，並造成我方業者巨大損失，近期又片面宣布將「推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點」，再次證明將單純的兩岸觀光交流「政治化」、「工具化」。

觀光署表示，為確保兩岸觀光交流健康有序，重申恢復陸客來台無論團體旅遊或自由行，皆應由觀光小兩會就旅遊安全、品質、穩定性及公平性等事項，進行協商，作出妥適安排。

此外，觀光署強調，政府以務實態度處理兩岸觀光事宜，以確保旅遊安全及產業利益，也呼籲觀光旅遊業界要抗拒不當壓力，避免重蹈覆轍，要和政府站在一起，共同呼籲、要求中方儘速與我政府展開協商，才能維護旅遊秩序及業者利益，確保兩岸觀光交流健康有序發展。

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