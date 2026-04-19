中國提食品業惠台措施！食藥署揭4大陷阱 籲業者「審慎評估」

衛福部食藥署強調，中國仍有審查標準不明等情形，呼籲業者審慎評估風險。（資料照）

「鄭習會」落幕後，中國端出10項「惠台措施」，其中擬對「符合要求」的台灣食品企業，在中國註冊和台灣食品輸入中國提供便利，但衛福部食藥署強調，中國仍有審查標準不明、程序不透明、處理期程未明及資訊有限等情形，呼籲業者審慎評估風險，避免過度集中單一市場，並持續拓展多元通路。

中國在鄭習會後祭出10項惠台措施，但目前詳細執行細節仍不明朗，全國商業總會規劃於明日邀集旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公協會代表出面表態。

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然而，食藥署食品組組長許朝凱指出，近年來中國要求我國食品業者事先申請業者註冊，而食藥署作為協助提交相關資料的窗口，發現中國接到業者的註冊申請文件後有延遲審查、不回應審查標準的情況，顯示該國有審查標準不明、程序不透明、處理期程未明及資訊有限等風險。

因此，食藥署提醒食品業者，面對市場資訊及政策訊息，應審慎評估實際執行條件、行政程序及商業風險，避免過度集中單一市場，並持續拓展多元通路。政府將持續協助食品業者強化食品安全管理、提升外銷能力、拓展國際市場，建立穩定出口結構，維護產業長期發展。

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