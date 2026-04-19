推動大型企業附設托育中心 江啟臣：政府應帶頭示範

江啟臣建議，讓職場托育中心成為大型企業標配。（江啟臣提供）

立法院副院長江啟臣今天出席台中市勞工總工會模範勞工暨會務楷模表揚大會中，當場指出，兩大勞工政策，強調應成立「AI 賦能學院」推動技能加薪，並結合 PPP（公私夥伴關係）模式讓職場托育中心成為大型企業標配，打造讓年輕家長無後顧之憂的友善環境。

江啟臣表示，台灣能在國際競爭力評比中位居前段班，核心關鍵就是優秀的勞工人才與專業工程師，面對全球 AI 時代的巨浪，產業升級勢在必行，政府應主動透過產官學合作為勞工打造「AI 賦能學院」，提供基層勞工與專業人才全方位的數位受訓，並建立權威性的認證機制；要落實「職訓即就業、結訓能加薪」，讓技能升級直接反映在勞工的實際薪資所得上，共享產業升級紅利。

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針對日益嚴峻的少子化國安問題，江啟臣並特別提出職場友善政策，建議政府應積極採用 PPP（Public-Private Partnership，公私夥伴關係）模式，由政府釋出誘因與資源，與民間企業攜手合作，將「附設托育中心」列為大型企業與政府機關的標準配備。

江啟臣表示，解決少子化，必須先解決年輕父母的壓力，透過托育中心標配化，讓家長能帶著孩子去上班，不僅能在休息時間兼顧育兒，更能有效減輕家庭照顧負擔，呼籲政府應帶頭示範，營造「專業能加薪、家庭照顧能減輕」的雙贏職場。

江啟臣並承諾未來將持續爭取更多勞工權益與福利的修法，做勞工朋友最強大的後盾，共同打造臺中的產業旗艦艦隊。

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