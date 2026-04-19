外媒抓包上千漁船集結台灣附近列詭異陣型 中方「急曝真相」？！

中國漁船示意圖。（美聯社檔案照）

台海局勢受到國際關注，此前有多家外媒披露，去年底至今年初兩度出現中國漁船大規模集結的情況，最多時甚至多達2000艘，形成一道「海上之牆」，且2次集結都似乎在演練「奇特陣型」。不過中媒隨後反批外媒「過度解讀」，還引述所謂「中國漁民」的話還吐槽，稱不過是單純的「捕魚討生活」，竟然被說是軍演，實在讓人傻眼。

綜合中媒報導，先前包括《日經》、《法新社》、《紐時》等外媒指稱，中國漁船去年底至今年初在東海兩度大規模集結。根據船舶自動辨識系統（AIS）數據與衛星影像分析發現，兩次集結的位置高度一致，第一次是在去年12月25日前後，約莫有2000艘漁船；第二次則是在今年1月11日前後，約出現1300艘漁船。2次船隊停留時間均超過24小時，且似乎在演練「奇特陣型」，在海上儼然形成一堵牆，不少專家認為這是有組織的動員行動。

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另據提供衛星資料分析、地理空間數據分析的民營技術公司「ingeniSPACE」指出，去年底那次集結，可以看到約2000艘中國漁船並排出2個巨大的「反L」隊形，每個隊形長400多公里；而今年初的那次集結，則能看到漁船排成一個300多公里「矩形陣」。

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」為此還在今年3月份透過官方X示警，直言數千艘中國「漁船」在台灣附近集結，組成行動一致的船隊，這並不是正常的捕魚活動，而是中共「灰色地帶」策略的一部分。貼文中還提到，中國的海上民兵利用漁船來擴展軍事力量、進行監視並脅迫鄰國，同時以漁民身分作為掩護，美國及其盟友必須揭露並反制這些策略，否則北京將會把「漁船隊」變成海上威嚇的工具。

針對這些指控，多家中媒隨即駁斥，批美國與西方陣營「草木皆兵」、「神經過敏」，過度解讀後再透過外媒來惡意炒作中國威脅論。中共對外喉舌《環球時報》還發報導，宣稱特別去採訪中國漁民怎麼看待這些指控？中國漁民無辜說「從來沒想到，自己打了一輩子魚，竟然有一天和所謂的『軍事行動』扯上關係」、「這不是天方夜譚嗎？」

《環時》還特別「解釋」為何去年底至今年初會看到這麼多中國漁船出現在東海，這是因為這段期間是東海捕魚的黃金時間，外界看到的「奇特陣型」，其實是中國漁民「傳承已久的冬季圍捕戰術」，魚群冬季洄游時，漁民會透過反L型和矩陣型圍捕，提高捕撈效率，在東海「每年冬季都會上演」，誰能想到漁民這種「傳統的勞動模式」，被美國與西方扣上「軍事屬性」的帽子。

中方還批，這些「捕風捉影」的指控，都是外國勢力長期惡意曲解、蓄意打壓中國漁業發展，「將中國漁民在東海的漁業活動與『軍事行動』強行關聯，更是牽強附會、變本加厲。在國際上渲染『中國漁民配合軍事行動』這種認知，不僅僅是人為製造新的『中國威脅論』，更有可能讓中國漁業，特別是中國遠洋漁業在國際上舉步維艱，甚至為外方海上執法機構在爭議海域的暴力執法營造輿論氛圍。」

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