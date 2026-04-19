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    首頁 > 政治

    李四川當選後解決公館「圓環之亂」 新北議員批：考驗市民智商？

    2026/04/19 15:48 記者賴筱桐／新北報導
    台北市公館圓環公車專用道拆除後，常造成新北市中和、永和地區交通壅塞，日前還發生公車追撞機車騎士的事故。（資料照）

    台北市公館圓環公車專用道拆除後，常造成新北市中和、永和地區交通壅塞，日前還發生公車追撞機車騎士的事故。（資料照）

    台北市公館圓環公車專用道拆除後，常造成新北市中和、永和地區交通壅塞，日前還發生公車追撞機車騎士的事故。國民黨新北市長參選人李四川今（19日）表示，他當選新北市長一定會解決問題。民進黨新北市議員張維倩痛批，製造問題的人是李四川，現在才說當選後要解決問題，「這是在考驗新北市民的智商嗎？」

    李四川今天上午參拜五股賀聖宮，媒體詢問，地方民代認為公館圓環拆除後，中、永和地區塞車非常嚴重，未來當選後是否提出解決方案？

    李四川回應，拆除公館圓環最主要目的就是減少車禍，中、永和的市民、民代也告訴他，公館圓環處理完後，中、永和還是有交通壅塞的狀況，「我想我年底如果當選，我一定會解決這一個部分」。

    對此，中和區市議員張維倩質疑，製造問題的是前台北市副市長李四川，圓環拆除後造成中、永和回堵的地點也在台北市，現在李四川說要當選新北市長，才能解決塞車的問題，這是在考驗新北人的智商嗎？

    張維倩批評，前幾天才發生公車撞機車的意外，最近天氣漸漸炎熱，塞車對機車族來說更是苦不堪言，建議李四川回去請教台北市長蔣萬安，怎麼樣來解決塞車的問題，千萬不要把這個問題丟給新北市民。

    針對國民黨新北市長參選人李四川稱，當選後將解決公館圓環拆除後造成的塞車問題，新北市議員張維倩（左）批，製造問題的人是李四川，現在是在考驗新北市民的智商嗎？（張維倩提供）

    針對國民黨新北市長參選人李四川稱，當選後將解決公館圓環拆除後造成的塞車問題，新北市議員張維倩（左）批，製造問題的人是李四川，現在是在考驗新北市民的智商嗎？（張維倩提供）

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