7大公協會力挺中共「惠台」措施 官員轟：跪拜責任自行負擔

熟稔中共統戰的官員今日受訪表示，這些業者如果要去跪拜，所有責任就由這些人負擔！政府絕不會接受這種要求，這些措施最終只有「買辦」獲利，將損害台灣一般農民、產業的利益。（路透檔案照）

中共公佈10項涉台措施，政府拒絕此糖衣毒藥，全國商業總會明將召開記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公協會代表出面，藉此向政府施壓。中國媒體連日大肆報導，宣稱「台灣七大公會將公開力挺惠台措施、兩岸融合邁出新步伐」；熟稔中共統戰的官員今日受訪痛批，這些業者如果要去跪拜，所有責任就由這些人負擔！政府絕不會接受這種要求，這些措施最終只有「買辦」獲利，將損害台灣一般農民、產業的利益。

據了解，商業總會明日將召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，將要求政府配合開放；中國媒體《中評社》則撰文「商總20日結合七大公會站出來挺陸10項惠台」，為特定產業團體力挺中共涉台措施宣傳。

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中國網路平台《中華網》18日報導宣稱，「台灣七大公會將公開力挺惠台措施，兩岸融合邁出新步伐」；中共官媒《海峽導報》則引用中評社報導，指「台灣七大公會將公開力挺10項惠台措施，港媒：民進黨若阻擾將被民意反噬」。

對此，官員表示，10涉台措施是「國共統戰」的把戲，這是20年前對台的招數，一樣的項目不斷地重複，然後關關停停，難道大家都忘記以前的教訓嗎？中國觀光客說停就停，受害的是台灣業者及民眾。水果輸中也是一樣，20年來逐步開放，中共突然說禁就禁，隨意栽贓有驗出介殼蟲禁止進口，事實上全都是政治理由，這是完全是同樣的統戰手法，甚至是要來介入台灣選舉而已。

「這是帶有政治任務的兩岸不正常交流，政府當然不允許！」官員批評，為了台灣產業的利益，不會受到統戰風險的操弄，政府當然不會同意在國共論壇下，中共刻意對台操弄的統戰滲透作為。台灣已經吃了太多虧，農漁民遭受太大損失，成本都由全民共同承擔，「政府絕對不會接受這種政策要求！」

官員質疑，國共兩黨有一個前提，除了反對台獨、堅持九二共識外，還要交由國共聯合的一個機制來操縱整個事情，讓中共有介選的空間。譬如你的東西要賣到中國去，必須獲過藍營的什麼人或管道，由特定政黨跟對岸喬，這其實是在裂解台灣社會，其中夾帶非常多政治風險，真的不要重回養套殺的老路。

官員強調，為何藍營不疼惜辛苦的農民朋友，要配合中共的統戰滲透？如果國民黨的勝選，是建立在中共統戰滲透分化之下，台灣未來該怎麼辦？這只會損害國家主權及全民利益，造成更大的風險。不僅農漁民、整個產業被鎖進一中的風險，中共更可透過介選破壞台灣民主的制度。

官員批評，這些業者如果要去跪拜，所有責任就是由這些公協會負擔！政府絕對不會接受這種對產業、民眾帶來風險的事情，極力促成這些事情，最終就只有「買辦」獲利，一般農民、業者及產業界是無法獲利的，接受這些措施對台灣經濟沒有幫助，只有「買辦」獲利而已，這是政府要明確指出的。

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