商總動員7大公協會挺「惠台」措施 學者：中共選舉操作組合拳

全國商業總會明將召開記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公協會代表出面，藉此向政府施壓，要求接受中共所提十項涉台措施。（資料照）

中共日前公佈十項涉台措施，政府拒絕此糖衣毒藥，全國商業總會明將召開記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公協會代表出面，藉此向政府施壓，要求接受中共所提措施；東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪痛批，這不是單一「惠台措施」，而是一套結合經濟誘因、產業動員和選舉操作的組合拳，時間點刻意卡在「川習會」前的戰略鋪陳。

洪浦釗指出，中國從「習鄭會」後推出十項措施、要求通航，到動員台灣產業團體出面發聲，核心目的從來不只是促進交流，而是透過產業與民生議題，在台灣內部形成壓力，進而影響政府決策，同時對外塑造台灣是兩岸關係不穩定來源的印象，為後續美中互動預先鋪路。

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洪浦釗分析，這次和過去最大不同，在於中國不再只自己講，而是開始讓台灣內部有人替它講。當公協會站出來要求政府接受，議題就從兩岸政策轉成民生經濟，政府會被推到一個矛盾的位置。「接受，落入政治操作的風險；不接受，就會被在地協力者批評不顧產業發展，影響政府治理能力」。

洪浦釗直指，中國這樣的操作關鍵不在於讓政策一定要過，但可以讓議題一路被操作到年底。因此，一旦進入選舉，這些議題就不再只是政策討論，便會被轉化為動員工具。

據分析，產業訴求將會被放大為民生壓力，進一步轉為對政府的不滿，最後反映在選票上。中共這套操作的目的，不在改變單一政策，而是在選前持續累積對政府不利的情緒。

洪浦釗進一步說，這些議題如果持續被放大，容易被塑造成台灣內部對兩岸路線沒有共識，甚至成為責怪賴政府是升高兩岸緊張的壓力來源。在「川習會」前，這樣的訊號會讓台灣被放進一個不穩定變數的位置，進而增加美國對台施壓的空間，在美中互動中承受額外壓力。

洪浦釗示警，這顯示出一個更深層的問題，中國開始利用台灣民主社會本身的運作機制，來放大其對台政策影響。透過公協會與產業團體發聲，外部壓力被包裝成內部需求，進而影響政策討論與選舉氛圍。這種做法，本質上是一種利用民主運作反向影響決策。

「政府不能只回應『接不接受』，要把這整套操作講清楚，讓社會知道這不只是經濟議題，而是有明確政治條件的安排！」洪浦釗建議，要站穩主體性，不要被帶進「接受或拒絕」的單一框架，並回到一個基本原則，兩岸交流不是不能談，但應該由「政府對政府」、「在對等條件下公開談」。

他強調，與其讓中國透過產業間接施壓，不如要求它直接面對台灣政府把條件講清楚。這不只是程序問題，也是避免中國透過產業與輿論操作，間接牽動台灣決策的主體性問題，這才是這一波操作真正的核心風險。

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