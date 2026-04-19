高雄恐成中共介選「大標的」賴瑞隆：絕不讓境外勢力左右台灣未來

民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆。（資料照）

面對年底九合一大選，國安局示警，中共必透過複合式手法介選，包括AI深偽技術傳散爭議訊息、假民調、地下賭盤、落地招待、開放團客觀光、農產品採購等手段，圖謀影響選舉結果。民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆今提及，高雄市長選舉過去曾被國際機構視為重要示警案例，2026市長選戰，高雄也將是重點中的重點。

賴瑞隆接受本報訪問時指出，中共介選並非首次，包括美國、日本等國際智庫與主流媒體，曾多次揭露中共透過網軍、假訊息影響台灣選舉。尤其過去的高雄市長選舉，更被國際機構視為重要示警案例，因此2026市長選戰勢必成為境外勢力鎖定的重點，高雄也將是重點中的重點。

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賴瑞隆續指，國安局也示警中共可能透過AI深偽、假民調、地下賭盤等複合式手法介選，檢調強化查察地下賭盤、異常涉外旅遊等方向，是必要且正確的；同時，面對新型態手法，跨部會合作與科技偵防能力也立即提升，國安各部會必須強力作為來阻止影響民主選舉。

此外，他的競選團隊會持續快速澄清假訊息、強化資訊透明、持續深化基層連結，降低外部操作空間。賴瑞隆強調，更重要的是，高雄市民有智慧，台灣民主制度成熟且具韌性，民主最大的防線，來自人民的判斷力與團結；他與團隊將堅定守護，絕不讓境外勢力左右台灣的未來；這不只是台灣社會的共識，也是國際民主夥伴高度關注的核心價值。

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