玄天上帝聖誕 李四川赴五股賀聖宮參香祈福

國民黨新北市長參選人李四川（前排中）今參拜五股賀聖宮，恭祝玄天上帝聖誕千秋。（記者黃政嘉攝）

今天農曆三月初三適逢玄天上帝聖誕，新北市五股賀聖宮今辦玄天上帝聖生辰宴，準備12尊神豬，祝福玄天上帝聖誕千秋，國民黨新北市長參選人李四川今也受邀參拜，他表示，在他經過都市計畫報內政部核准後，讓賀聖宮在這邊順利興建，感謝祂多年保庇五股地區國泰民安、風調雨順，李四川致詞後，他與廟方、現場眾人高喊數聲「凍蒜」。

李四川今到廟方參香後致詞指出，今天很高興來五股賀聖宮祝福玄天上帝聖誕，感謝祂多年來貢獻，保庇五股地區國泰民安、風調雨順，他提到，以前在都市計畫是不准蓋廟的，因為重劃有一些廟宇拆掉，公園一定要安置，所以經過都市計畫，他報請內政部核准，讓賀聖宮在這興建，保佑五股的市民平安賺大錢。

請繼續往下閱讀...

宮主王美雲表示，今天玄天上帝聖誕千秋，感謝李四川協助讓賀聖宮順利興建，也請鄉親支持，讓李四川年底高票當選新北市長。

國民黨新北市長參選人李四川（前排左5）致詞後，與五股賀聖宮廟方人員齊喊「凍蒜」。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法