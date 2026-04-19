為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    玄天上帝聖誕 李四川赴五股賀聖宮參香祈福

    2026/04/19 13:22 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川（前排中）今參拜五股賀聖宮，恭祝玄天上帝聖誕千秋。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川（前排中）今參拜五股賀聖宮，恭祝玄天上帝聖誕千秋。（記者黃政嘉攝）

    今天農曆三月初三適逢玄天上帝聖誕，新北市五股賀聖宮今辦玄天上帝聖生辰宴，準備12尊神豬，祝福玄天上帝聖誕千秋，國民黨新北市長參選人李四川今也受邀參拜，他表示，在他經過都市計畫報內政部核准後，讓賀聖宮在這邊順利興建，感謝祂多年保庇五股地區國泰民安、風調雨順，李四川致詞後，他與廟方、現場眾人高喊數聲「凍蒜」。

    李四川今到廟方參香後致詞指出，今天很高興來五股賀聖宮祝福玄天上帝聖誕，感謝祂多年來貢獻，保庇五股地區國泰民安、風調雨順，他提到，以前在都市計畫是不准蓋廟的，因為重劃有一些廟宇拆掉，公園一定要安置，所以經過都市計畫，他報請內政部核准，讓賀聖宮在這興建，保佑五股的市民平安賺大錢。

    宮主王美雲表示，今天玄天上帝聖誕千秋，感謝李四川協助讓賀聖宮順利興建，也請鄉親支持，讓李四川年底高票當選新北市長。

    國民黨新北市長參選人李四川（前排左5）致詞後，與五股賀聖宮廟方人員齊喊「凍蒜」。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川（前排左5）致詞後，與五股賀聖宮廟方人員齊喊「凍蒜」。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播