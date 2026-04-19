為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美菲合作建「經濟安全區」 林佳龍盼與台灣優勢整合、強化全球供應鏈韌性

    2026/04/19 12:39 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍17日於外交部接待由美國外交關係協會（CFR）研究員石可為（David Sacks）率領的訪問團。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍17日於外交部接待由美國外交關係協會（CFR）研究員石可為（David Sacks）率領的訪問團。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍17日於外交部接待由美國外交關係協會（CFR）研究員石可為（David Sacks）率領的訪問團，與20多名兼具實務經驗與專業素養的專家深入交流。林佳龍提及，美菲近期宣布將合作建立「經濟安全區」，以強化供應鏈安全與產業布局，台灣具備完整製造業體系，若能與美菲整合三方優勢，將有助強化全球民主供應鏈韌性。

    林佳龍今日透過臉書表示，來自美國的外交關係協會是享譽國際、深具政策影響力的重要智庫，其發行的「外交事務」（Foreign Affairs）雙月刊，更是全球外交官與國際事務學界的必讀刊物。林佳龍說，他自己也是忠實讀者，日前並以「The Free World Needs Taiwan」為題投書，闡述台灣在民主價值、印太安全及全球經濟體系中的關鍵角色。

    林佳龍表示，與訪團討論內容涵蓋兩岸關係、台美與台日互動，並延伸至總合外交、加值外交、能源議題、族群認同，以及台灣與中東歐國家的合作等面向，議題多元、交流深入，展現訪團對台灣的高度興趣與深刻理解。

    林佳龍指出，自就任外交部長以來，他特別重視經濟外交，今年初台灣與美國簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，並設定7項重點合作方向；同時積極推動「台菲經濟走廊」，連結美日菲「呂宋經濟走廊」，共同打造更具韌性的供應鏈。

    林佳龍也提到，美國與菲律賓近日宣布將合作建立占地4000英畝的「經濟安全區」（Economic Security Zone），以強化供應鏈安全與產業布局。他認為，美國擁有世界領先的科技實力，台灣具備完整製造業體系，而菲律賓擁有充沛土地與優質勞動力，若能整合三方優勢，將有助強化全球民主供應鏈韌性，並進一步促進區域和平與繁榮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播