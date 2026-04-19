無黨澎湖縣長參選人許智富 提出海洋政見第二章

澎澎灘就是由砂砱大量堆置而成，改變當地水文及流向。（記者劉禹慶攝）

澎湖有「3害」-垃圾、海廢、銀合歡，其中海廢包羅萬象，包括牡蠣殼、砂砱及廢棄漁網、寶特瓶等。無黨澎湖縣長參選人許智富海洋政見繼「把海養回來」後，又推出第2章：把砂砱清除，讓礁岩重現，給魚有個家、讓海洋有個溫床。

許智富表示，近年來砂砱大量在沿岸堆積，並覆蓋海底礁岩，改變了海岸景觀，影響岩岸生態、水文流向、船舶進出等等不利於海洋環境的現象，其中北海員貝與鳥嶼間的澎湃澎灘，就是明顯案例。

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未來若能蒙選民青睞，順利入主澎湖縣政府，許智富表示，將依據砂砱在海域分布情形，階段性推動清砂作業，在保護自然環境前提下，逐步恢復岩岸地貌與海洋機能。同時，將推動制定砂砱清疏與再利用的自治條例，由澎湖縣政府統籌相關工程，整合抽砂船、平台船及運輸設備，建立長期、穩定、自主的海洋治理機制，讓海域砂砱問題，不再只能是被動接受及改變。

至於清除後的砂砱，將在合適公有土地暫置、分類、篩分與資源化再利用，並設立專款基金，將相關收益回饋地方，投入海洋復育、漁港改善、潮間帶保育及地方建設。這不只是清砂工程，而是一場海洋重生計畫。讓海洋恢復流動，讓礁岩再現，讓魚群有個家，讓海洋找回生命力。現在不做，未來肯定會後悔，咱的故鄉、咱的未來，咱逗陣來打拼！

無黨澎湖縣長參選人許智富，提出海洋政策第二章清除砂砱。（許智富提供）

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