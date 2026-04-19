動員公協會逼台硬吞10措施 經民連：飲鴆止渴

「鄭習會」後，中國公佈10項涉台措施，政府堅定拒絕此糖衣毒藥。全國商業總會明日將召開記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公協會代表出面表態，藉此向政府施壓。（路透檔案照）

「鄭習會」後，中國公佈10項涉台措施，政府堅定拒絕此糖衣毒藥。全國商業總會明日將召開記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公協會代表出面表態，藉此向政府施壓。對於中共在背後操作此事，經濟民主連合智庫今日痛批，中國用旅遊、經貿做武器，接受10涉台措施無疑是「飲鴆止渴」，呼籲台灣一些公協會不要做中國政治操作的鼓手。

經民連召集人賴中強表示，關於恢復福建、上海民眾來台自由行，中國是稱之為「個人遊」，即便是開放來台「個人遊」，在中國也須經由各省市組團社委託辦理相關來台證件，這造成「個人遊」很難是真正的自由行。

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賴中強指出，中客來台自由行的行程，其實受到中國赴台遊組團社的影響，即便開放自由行，最後仍是中國的組團社在控制。

舉例來說，譬如中客來台能夠到哪些景點，背後是會受到中國官方的影響。因此，在此架構下，恢復上海、福建來台自由行，並無法改變中國透過組團社以「一條龍」方式，中客要去的住宿、餐飲和景點，都會有特定業者配合，亦即仍是中國組團社在壟斷、操縱市場。

「恢復中客自由行，對台灣觀光產業沒有幫助！」賴中強說，中客來台這件事，首先需要打破中國組團社的壟斷，不然對國內觀光業者無太大助益。中國那邊有組團社，台灣這邊會有組接社，兩者之間是高度對接，尤其中國組團社是直接由官方壟斷，哪個城市要由哪一個組團社經營，全由中國官方指定。

賴中強批評，中國是用旅遊、經貿做武器，隨時可以說禁就禁，台灣過去都有親身體驗過。如果旅宿業者為了一時性的經濟利多，例如飯店、遊覽車業者投資或更新設備，未來中國再因某些因素收回，將會有重大損失，中國已用這招懲罰過日本、加拿大、紐西蘭、高雄了，所以接受這些措施無疑是「飲鴆止渴」。

在農漁產品輸中方面，賴中強質疑，若中國不改變將經貿當作武器的本質，依照客觀標準來做檢驗，而是用一個中國、反台獨做為10項措施的標準，「要石斑魚含一個中國，要介殼蟲認得九二共識，台灣的農產品、食品才能賣到中國，這有非常高的政治風險！」

賴強調，台灣農漁業者應該記取過去教訓，不要短視再重蹈覆轍，否則中國「養套殺」將再度重演，讓中共能夠再加大經濟脅迫，況且接受這些對台灣的經濟更是不利。請台灣一些公協會不要做中國政治操作的鼓手，應該讓台灣有健全多元的市場環境，完善良好發展的方向。

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