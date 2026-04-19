藍堅持「3800億＋Ｎ」 前藍委許毓仁：不要讓監督變成癱瘓

前國民黨立委、現任華府「哈德遜研究所」研究員許毓仁。（資料照）

國民黨提出黨版「3800億元+N」的國防特別條例草案，與行政院1.25兆元預算規模相去甚遠。對於國民黨堅持收到發價書才同意政院送審的「＋Ｎ條款」，前國民黨立委、現任華府「哈德遜研究所」研究員許毓仁今日直言，目前最大的變因，就是台灣是否展現出足夠明確的自我防衛決心。台灣社會多數民意支持提升國防預算，藍營真正應該做的是向中間靠攏，在國家安全與防衛議題上站穩立場。可以強力監督，可以要求透明，可以防弊，但不要讓監督變成癱瘓，不要讓政黨競爭變成國安破口。

許毓仁上週與美國智庫「哈德遜研究所」、「保衛民主基金會」、「胡佛研究所」學者訪問團一行拜會立法院長韓國瑜，許毓仁表示，在與行政部門、立法部門、各界人士，以及美國在台協會（AIT）處長谷立言等多場會議與實質交流中，大家傳遞出的訊號非常清楚：台灣的國防預算不能再等。

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許毓仁指出，眼下最大的問題在於，國防預算仍卡在立法院。如果在川習會前仍無法形成明確結論，台灣就可能在外部情勢變動前，先暴露出自己的戰略破口。在三月初川習通話中，習近平已經明確表達，對於華府對台軍售部分要求川普可以減低軍購或延遲處理，做為川習會見面的主要訴求之一。川普與習近平的會面規劃正朝 5 月14日舉行，中美雙方在5月7日前就會就所有會談要點形成清單。這也代表台灣剩下的政策時間其實非常有限。

對於國民黨仍主張軍購「3800億元＋Ｎ」，許毓仁表示，在行政與立法程序上都存在明顯困難。所謂「＋N」，無論在預算執行可行性，立法慣例上還是採購程序等都難以執行，很難向華府交代。+N 原意是指等發價書過來之後，再編列預算。但是台灣目前面對的威脅和威脅行動是灰色地帶行動增加，而且不斷上升的，如果沒有一套整體陸海空的防衛構想，做提前預備，而是到了美方願意賣給我們什麼才編預算的話，恐怕會淪落到戰備系統量能不足的狀態。

許毓仁說，若立法院最後通過的是一個模糊、不完整、缺乏執行路徑的方案，面對的將會是美國國會與行政部門對台灣決心與能力的疑慮。國民黨與華府的夥伴關係也會受到相當程度的衝擊，未來要修補會花很大的力氣。

許毓仁強調，他在華府第一線工作，感受非常直接。美國總統川普是高度交易型的政治人物，這一點外界都知道。在這樣的政治邏輯下，台灣最需要做的，不是再增加新的不確定性，而是降低一切的戰略變因。而目前最大的變因，就是台灣是否展現出足夠明確的自我防衛決心。

許毓仁表示，華府看的不是口號，而是訊號與行動，國防預算所釋放的，就是最直接的政治訊號，若台灣自己都不願在預算上投入足夠資源，建立必要的戰略儲備與防衛系統，那麼未來一旦局勢惡化，又如何期待盟友會毫無保留地支持台灣？

許毓仁指出，「和平、實力、對話」這三者從來不是互斥關係。國民黨主張透過交流降低風險，民進黨主張透過提升實力強化嚇阻，這兩條路線其實可以並行。但問題在於，「如果你手上什麼都沒有，自我防衛能力又不足，你要拿什麼和對方談和平？」

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