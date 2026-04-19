為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蘇巧慧發言人團隊曝光最年輕僅24歲 俊男美女各具專業

    2026/04/19 11:55 記者賴筱桐／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）公布發言人團隊。（圖由蘇巧慧競選辦公室提供）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）公布發言人團隊。（圖由蘇巧慧競選辦公室提供）

    迎戰年底選舉，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（19）日公布競選團隊發言人名單，包括29歲劉芳宇、26歲馬亨亨．夷將以及24歲吳思萱，將挑起輿情回應、社群宣傳與活動主持等重要工作。蘇巧慧表示，3位發言人都是優秀新北在地青年，來自不同專業領域，對公眾事務抱持熱忱與服務精神，相信未來能和各行各業青年對話，並與媒體保持良好互動。

    第1位女性發言人劉芳宇從小在新北長大，學生時就關注公眾事務，高中創立異議性社團，透過對話積極參與社會議題。劉芳宇自國立師範大學英語學系畢業後，先後參與淡水在地劇團「身聲劇場」、板橋在地劇團「莫比斯圓環創作公社」，透過表演藝術參與社會議題，更藉由口譯專業，推廣在地藝術與文化，她將負責競選團隊現場活動及網路節目等主持工作，讓公眾議題以有趣、輕鬆的方式融入市民生活。

    第2位發言人馬亨亨．夷將Mahengheng．Icyang，小時候常到新店溪洲部落與同齡孩子玩耍，也跟隨長輩參與部落事務，對公眾議題耳濡目染，他也是前原民會主委夷將．拔路兒的兒子。馬亨亨畢業於輔仁大學新聞傳播學系，曾擔任原民台執行製作助理，並投入網路行銷產業，熟悉網路語言與社群企劃，在蘇巧慧團隊長期協助擬定談話參考與輿情回應，未來將處理媒體聯繫事務。

    此外，吳思萱是蘇巧慧podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，是水獺小粉絲耳熟能詳的「雲豹姊姊」，她生長和求學歷程皆在新北，從景文科技大學餐飲管理系畢業後，於知名米其林二星法式餐廳擔任咖啡師，喜歡戶外活動，自主考取初級救護技術員證照，曾在2025年板橋馬拉松全馬女K組（20～24歲）拿下第1名。吳思萱將善用餐飲與戶外運動專業，用新北在地青年視角，以淺顯易懂的語言，拉近公眾事務與年輕世代的距離。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧發言人團隊亮相，左起為馬亨亨．夷將、劉芳宇、吳思萱。（圖由蘇巧慧競選辦公室提供）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧發言人團隊亮相，左起為馬亨亨．夷將、劉芳宇、吳思萱。（圖由蘇巧慧競選辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播