蘇巧慧發言人團隊曝光最年輕僅24歲 俊男美女各具專業

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）公布發言人團隊。（圖由蘇巧慧競選辦公室提供）

迎戰年底選舉，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（19）日公布競選團隊發言人名單，包括29歲劉芳宇、26歲馬亨亨．夷將以及24歲吳思萱，將挑起輿情回應、社群宣傳與活動主持等重要工作。蘇巧慧表示，3位發言人都是優秀新北在地青年，來自不同專業領域，對公眾事務抱持熱忱與服務精神，相信未來能和各行各業青年對話，並與媒體保持良好互動。

第1位女性發言人劉芳宇從小在新北長大，學生時就關注公眾事務，高中創立異議性社團，透過對話積極參與社會議題。劉芳宇自國立師範大學英語學系畢業後，先後參與淡水在地劇團「身聲劇場」、板橋在地劇團「莫比斯圓環創作公社」，透過表演藝術參與社會議題，更藉由口譯專業，推廣在地藝術與文化，她將負責競選團隊現場活動及網路節目等主持工作，讓公眾議題以有趣、輕鬆的方式融入市民生活。

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第2位發言人馬亨亨．夷將Mahengheng．Icyang，小時候常到新店溪洲部落與同齡孩子玩耍，也跟隨長輩參與部落事務，對公眾議題耳濡目染，他也是前原民會主委夷將．拔路兒的兒子。馬亨亨畢業於輔仁大學新聞傳播學系，曾擔任原民台執行製作助理，並投入網路行銷產業，熟悉網路語言與社群企劃，在蘇巧慧團隊長期協助擬定談話參考與輿情回應，未來將處理媒體聯繫事務。

此外，吳思萱是蘇巧慧podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，是水獺小粉絲耳熟能詳的「雲豹姊姊」，她生長和求學歷程皆在新北，從景文科技大學餐飲管理系畢業後，於知名米其林二星法式餐廳擔任咖啡師，喜歡戶外活動，自主考取初級救護技術員證照，曾在2025年板橋馬拉松全馬女K組（20～24歲）拿下第1名。吳思萱將善用餐飲與戶外運動專業，用新北在地青年視角，以淺顯易懂的語言，拉近公眾事務與年輕世代的距離。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧發言人團隊亮相，左起為馬亨亨．夷將、劉芳宇、吳思萱。（圖由蘇巧慧競選辦公室提供）

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