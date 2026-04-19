雲林選舉「藍白合」？ 柯文哲致詞稱「未來新縣長」 張嘉郡：盼合作「遍地開花」

張嘉郡（左3）今早與柯文哲（中）同框參拜，並稱國、眾兩黨合作無間，年底選舉盼合作能「遍地開花」。（記者李文德攝）

民眾黨前黨主席柯文哲今（19）日到雲林，一早到崙背大有永安宮參拜，雲林縣長參選人張嘉郡同框參拜，令人聯想雲林地方選舉是否可以「藍白合」。張嘉郡表示，希望像藍天白雲般，不管在雲林或其他縣市，盼合作能「遍地開花」。

柯文哲今天早上9點開始在雲林縣行程為永安宮參拜、接著參訪蒜頭廠、乳牛牧場、汽車廠、西螺廣福宮參拜、到土庫鎮體驗匹克球，行程皆不開放媒體聯訪。

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張嘉郡今天早上突然在永安宮現身與柯文哲同框參拜，由廟方主委、崙背鄉長擬參選人蔡旺源、民眾黨提名縣議員參選人張家閎陪同，也令人引起「地方選舉是否藍白互相輔選」可能。

柯文哲致詞時先以「未來新縣長」介紹張嘉郡，隨後祈求風調雨順、國泰民安，祝福在場民眾闔家平安順利。

張嘉郡致詞說，柯文哲重視宗教盛事，參與了白沙屯媽祖北港進香，今天因大甲媽祖進香在雲林等候，今天農曆三月初三是玄天上帝聖誕也很虔誠地祝壽。隨後她話鋒一轉說，國民黨、民眾黨在立法院合作無間，希望年底縣市長五合一選舉也能密切合作，在藍白合的縣市能遍地開花結果。

致詞結束後一行人進入廟中泡茶、吃玉米，柯文哲也與民眾合照，記者也趁隙問「雲林地方選舉是否藍白會相互輔選」，但他未回答，而隨行人員立刻以「今天不受訪」，阻擋媒體繼續發問。

張嘉郡受訪時，媒體再次詢問「藍白合」。她再次強調，立院藍白兩黨合作無間，像藍天白雲一樣，非常有默契且具信任，相信不管在雲林或其他縣市都合作，遍地開花。

柯文哲（前排中）致詞時稱張嘉郡（左2）是「未來新縣長」。（記者李文德攝）

張嘉郡（左）今與柯文哲（右）同框參拜，並稱國、眾兩黨合作無間，年底選舉盼合作能「遍地開花」。（記者李文德攝）

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