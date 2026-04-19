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    首頁 > 政治

    中國施壓商總「以商逼政」 連勝文批胡說八道：最丟臉的是政府

    2026/04/19 11:08 記者董冠怡／台北報導
    國民黨中評委主席團主席連勝文。（記者董冠怡攝）

    國民黨中評委主席團主席連勝文。（記者董冠怡攝）

    中國在鄭習會後公布10項對台措施，據指在北京施壓下，商總理事長許舒博明天（20日）將召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，並動員七大公協會表態施壓政府，企圖「以商逼政」。對此，國民黨中評委主席團主席連勝文今於吳興市場輔選時批評「胡說八道」、「政府應該要做的事變成商總來做，最丟臉的是政府！」

    連勝文受訪時先是代表父親連戰，向世界各地老朋友、各行各業前輩這幾年來的關心致謝，隨後強調，商總的存在就是為了幫助促進台灣商業發展，他認為，任何對台灣商業發展有潛力、協助企業增進更多收入，以及製造更多發展機會的行為，都是好的，根本不需人家施壓。

    他也指出，如果商總協助台灣企業思考如何促進自身事業發展，還要被施壓的話，那麼這個商總也不需要存在了，所以根本是胡說八道（應指施壓、以商逼政一事）。

    連勝文說，真正要想的是，在大陸恢復部分過去較好的、雙方來往的措施後，台灣要如何應對協調，讓這件事能夠恢復更順利、對台灣有更多好處，「這應該是政府要做的事，現在卻變成商總來做，最丟臉的是政府！」

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