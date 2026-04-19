民進黨IG《DPP大來賓》上線 認識縣市長選將「有深度」另一面

首集，以宜蘭縣長候選人林國漳律師的專訪打頭陣，在地服務30年的深厚基礎，讓林國漳對宜蘭的驕傲如數家珍。（圖擷取自民進黨IG）

2026百里侯爭霸戰倒數200天，民進黨提名的縣市長候選人逐步到位，為了讓選民認識候選人的各種面向，黨部在官方Instagram推出《DPP大來賓——縣/市長我投你》企畫，透過深度文字專訪搭配雜誌插畫風格編排，向網友們分享縣市長候選人對地方未來的願景，以及自己不為人知的小故事。

《DPP大來賓-縣/市長我投你》企畫首集，以宜蘭縣長候選人林國漳律師的專訪打頭陣，在地服務30年的深厚基礎，讓林國漳對宜蘭的驕傲如數家珍；生活宜蘭見證50年發展的歷程，林國漳對縣民的需求瞭若指掌；透過「DPP大來賓」專訪，林國漳向選民宣示自己的開「漳」精神，承諾將作「全民縣長」，做懂宜蘭的掌舵者。

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第二集由基隆市長候選人童子瑋接棒。童子瑋是「基隆長大的孩子」，一路秉持不分藍綠、只問市政的心情，自詡成為「跨黨派的議長」，他也暢談對城市空間建設的規畫藍圖、直指基隆交通痛點，要讓基隆成為「全台最宜居的海港特色城市」的具體目標，為達目標，必須全力衝刺「長輩照顧」、「青年減壓」、「市港合一」3大面向，先把「人」穩住，才有能量累積一座城市的主體性。

民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，此次民進黨提名的縣市長候選人，各具專業歷練、服務熱忱與治理願景，整體形象與國民黨候選人截然不同。民進黨將在網路社群全平台每週更新圖文專訪、影音節目，讓網友們能更加深入認識「縣市好人才」的個人故事與競選主張。

相關網址請見︰

《DPP大來賓-縣長我投你》宜蘭篇、《DPP大來賓-市長我投你》基隆篇

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