白沙屯媽祖非統戰組織 陸委會主委祈求兩岸和平

白沙屯媽祖進香回鑾，陸委會、環境部在台中路段恭迎聖駕，呼籲民眾赴中港澳要登錄。（圖擷取自陸委會臉書）

白沙屯媽祖進香回鑾，根據陸委會所公布影片，陸委會主委邱垂正向媽祖高喊，「祈求媽祖保佑，兩岸和平、國泰民安」！陸委會並發文指出，本次陸委會在環境部宣傳車擴大宣導「國人赴中港澳動態登錄系統」，提醒國人避免非必要旅行。

白沙屯媽祖北港進香活動，18日隊伍行經台中海線。陸委會在臉書粉專指出，該會主委邱垂正、環境部長彭啟明部與考試院保訓會陳佳慧副主委等一行人，在梧棲清水路段跟隨遶境隊伍，一路撿拾垃圾，以最虔誠的心，恭候白沙屯媽祖進香回鑾。

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陸委會提及，邱主委虔誠祈求兩岸和平、國泰民安。本次陸委會在環境部宣傳車擴大宣導「國人赴中港澳動態登錄系統」，提醒國人除避免非必要旅行，行前也務必前往系統登錄，「有登錄、有保庇」。

另外，在白沙屯媽祖進香期間，近期有網路謠言稱，陸委會副主委梁文傑把「媽祖視為統戰工具」。梁文傑日前澄清說，當時記者會的原意，是指中共會利用台灣的媽祖與關公信仰等進行統戰操作，這跟媽祖本身是統戰工具「根本是兩回事」。

梁文傑強調，台灣確實有部分媽祖廟受到對岸影響，並組織起來，奉福建湄洲媽祖為祖廟；部分關公廟也有類似情形，不過「白沙屯媽祖並不在這些組織裡面」。

白沙屯媽祖進香回鑾，陸委會主委邱垂正指出，「祈求媽祖保佑，兩岸和平、國泰民安」。（圖擷取自陸委會臉書）

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