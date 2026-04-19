洪孟楷推鞭刑惹議！沈榮欽揭四大代價反問：傅崐萁需要嗎？

國民黨立委洪孟楷（左）與黨團總召傅崐萁。（資料照）

國民黨立委洪孟楷等52人近期提出「鞭刑公投」，主張針對性侵、虐童及高額詐欺等罪建立鞭刑制度，引發社會譁然。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽直言，沒有說明代價推行的政策是民粹和愚民，台灣人準備好付出這些代價了嗎？

沈榮欽以「誰需要被鞭刑？」為題在臉書發文指出，洪孟楷稱高額詐欺罪與複合型態加重詐欺罪需要鞭刑，其實真正高額的還有炒股、炒地、內線交易、掏空案，這些案件涉及的金額才驚人。例如傅崐萁遭控與黃宗宏等人炒作凱聚、昱成、長億、華隆四家公司的上市股票，海削6000萬，遭到法官批評「知法犯法」時，算不算大額，請問傅崐萁的犯行需要實施鞭刑嗎？

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沈榮欽續指，當花蓮地檢署起訴傅崐萁及祕書長遭控在理想大地土地交易案，涉恐嚇取財、逼迫地主賣地，一夕之間不但賺取價差1.6億元，還涉嫌逃漏稅超過9000萬元，算不算大額？請問國民黨立院黨鞭傅崐萁的犯行需要實施鞭刑嗎？

沈榮欽表示，洪孟楷認定需要鞭刑的案件其實具有階級性，他排除了白領的大額犯罪，例如前國民黨中常委、東帝士集團創辦人兼總裁陳由豪掏空台灣近700億台幣，卻不在洪孟楷列舉需要鞭刑的範圍內，有縱放自己人之嫌，「無怪乎卓冠廷提出叛國、通敵、共諜與大額貪污也需要鞭刑，難道比起詐騙，叛國、貪污更值得被原諒嗎？」

「台灣還在被殖民嗎？」沈榮欽質疑，正如洪孟楷舉例需要鞭刑的犯罪型態，將性侵害犯罪放在第一，因此實施鞭刑的國家，要不是因為宗教（如印尼、馬來西亞與阿富汗等伊斯蘭教），便是因為殖民（如蘇丹、葉門等國），台灣既非伊斯蘭國家，日本人也沒帶來鞭刑，反而是國民黨要帶來鞭刑了，「既然國民黨這麼喜歡鞭刑，過去獨裁統治台灣數十年為何不推動鞭刑？」

「向新加坡學習？」沈榮欽直言，國民黨不會以宗教或殖民原因推廣鞭刑，他們心目中的理想國是新加坡，因為新加坡有鞭刑，所以台灣也要有鞭刑。這裡顯示出立法委員對於本國法律不甚理解，台灣因為已經將《兩公約》成為國內法，而新加坡沒有，因此台灣難以實施鞭刑。立法委員的法治教育不能等。

沈榮欽分析，根本沒有嚴謹的實證證據，證明鞭刑和新加坡犯罪率的關係。更糟的是，新加坡政府用以支持鞭刑的原因也是國民黨立委支持鞭刑的原因，是因為鞭刑有助於新加坡良好的治安，「那麼新加坡將破壞公物（如在公共設施噴漆、刻畫）列入鞭刑範圍，台灣應該學習嗎？」

沈榮欽強調，更根本的問題在於，根據Numbeo等機構編纂的全球安全指數，台灣的治安優於新加坡，所以依照其邏輯，應該是新加坡向台灣學習廢棄鞭刑才是，怎麼會反過來台灣向新加坡學習鞭刑？立委的邏輯教育不能等。

「台灣要付出什麼代價？」沈榮欽認為，國民黨立委如果對台灣的法律有所理解，就應該說明提倡鞭刑的代價至少包括，與台灣國內法衝突、台灣國際人權排名倒退、台灣國際形象大幅倒退以及與歐盟發生外交衝突。

沈榮欽接著說，沒有說明代價推行的政策是民粹和愚民，台灣人準備好付出這些代價了嗎？這也彰顯了，台灣要前進是多麼的困難，尤其是當你必須拖著一大票思想落伍又企圖拖後腿的人時，能夠達成今日的成就，真是得來不易，請保護它，別輕易毀了它。

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