威權象徵影像展 姚嘉文：要成民主國家就得剷除個人崇拜

林芳如（前排左起）姚嘉文、張雅琳立委，及黃守達、江肇國（第2排右起），參與自由路上藝術節「威權象徵影像展」開幕。（記者蔡淑媛攝）

自由路上藝術節「威權象徵影像展」開幕了！統府資政、美麗島事件政治受難者姚嘉文表示，從蔣介石的萬歲，蔣經國的總統好，到李登輝說出人民才是頭家，民主一直在進步，不能再走回頭路，「台灣要成為真正的民主國家，就必須剷除個人崇拜！」

台中市好民文化行動協會進行威權象徵影像展，展期至6月6日藝術節正式落幕，透過青年攝影師團隊走訪台中市20 處公園、校園等公共空間及雲林，透過敘事性的鏡頭，捕捉威權象徵與環境的疏離或融合。

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另錄影訪談這些青年攝影師在拍攝前後，如何思考威權象徵在公共領域，以民族救星與屠夫的雙重名號同時存在，如何去威權性。

「個人崇拜是最要不得！」姚嘉文指出，很欽佩這次年輕攝影師的行動力，讓大家更能理解蔣介石為台灣帶來最大的遺毒，就是個人崇拜，他說，領袖銅像這種無形的傷害，嚴重影響民主認知，彷彿領袖都是正確、不容質疑，因此，台灣要成為真正的民主國家，就必須剷除個人崇拜！

姚嘉文強調，民進黨或現在的政治人物都不應該在民主政治搞個人崇拜，人民才是重要的，「不是人民去崇拜政治人物，你們會崇拜盧秀燕嗎？」

好民文化行動協會理事長林芳如表示，內政部統計台中市校園、公園、綠園道等公共區域，仍有34項威權象徵尚未移除，是台灣當前危機。

這次攝影行動召集青年攝影團隊，先以講座、戲劇培力課程，了解時空脈絡，前往南屯區南苑公園、西區經國綠園道、西屯文華公園、大里內心國小、大甲區中正紀念館、雲林正心中學、馬光國小等地進行攝影，進行反思。

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