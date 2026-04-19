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    首頁 > 政治

    柯文哲留言安慰陳智菡 四叉貓提陳「沒切帳號」案例酸「自導自演」

    2026/04/19 09:14 即時新聞／綜合報導
    陳智菡18日在臉書發文抒發情緒，柯文哲也在底下留言，不過「四叉貓」劉宇提到，以前陳智菡曾用柯文哲臉書貼出自己的私人照片，並質疑：「為什麼陳智菡要開柯文哲的帳號自己安慰自己？」（資料照）

    陳智菡18日在臉書發文抒發情緒，柯文哲也在底下留言，不過「四叉貓」劉宇提到，以前陳智菡曾用柯文哲臉書貼出自己的私人照片，並質疑：「為什麼陳智菡要開柯文哲的帳號自己安慰自己？」（資料照）

    前民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍後，由於李貞秀懷疑黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡在背後操弄，政論節目中頻頻將炮火瞄準兩人，甚至嗆陳智菡「我小孩都比你有錢」。對此陳智菡17日接受媒體專訪時，講到委屈處忍不住落淚。事後陳智菡18日在臉書發文抒發情緒，前主席柯文哲也在底下留言，不過網紅「四叉貓」劉宇質疑：「為什麼陳智菡要開柯文哲的帳號自己安慰自己？」

    柯文哲在陳智菡貼文底下留言表示：「面對無聊的攻擊，受影響是難免的。稍微休息一下，把心情整理好，我們繼續把該做的事情做好，這樣就可以了。」有部分網友質疑，這個「柯文哲」講話的語句樣態，與平常的柯文哲的談話內容不太一樣。

    四叉貓則以過往案例推斷，由於柯文哲帳號上有一次曾經不小心貼出陳智菡的私人照片，懷疑柯文哲帳號是由陳智菡管理，四叉貓也質疑：「為什麼陳智菡要開柯文哲的帳號自己安慰自己？自導自演玩不膩耶……」

    許多網友在四叉貓的臉書貼文底下留言：「這根本不是柯文哲會說出來的話好不好～」、「我安慰我自己」、「自導自演月領20萬」、「我也覺得文筆不像阿北，阿北說話比較粗俗、簡要」、「柯講話不是這樣的」、「看語氣就知不是柯的風格！」

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