習鄭會後中國有新動作 ！華府智庫曝：解放軍加強滲透台灣「紅灘」2026/04/19 00:35 即時新聞／綜合報導
華府智庫指習鄭會後，中方仍持續加強對台滲透。（國民黨提供）
華府智庫「戰爭研究所」更新台海局勢報告，直指中共正持續透過多領域脅迫手段對台施壓，盼能實現「和平統一」，當然中共也沒放棄採取武力手段，同一時間解放軍正頻繁利用小型船艇，演練秘密登陸台灣「紅色海灘」。此外，報告也提到，中國國家主席習近平見完國民黨主席鄭麗文後，有了「新動作」。
戰爭研究所（Institute for the Study of War，ISW）17日在官方X發布「中國與台灣局勢更新」，首先就提到台灣最大在野黨國民黨的主席鄭麗文，本月10日與習近平會晤，席間配合並重申迎合中華人民共和國敘事的立場，會後中方隨即發布了旨在加強兩岸融合的「十點計畫」，核心重點在於強化與金門、馬祖等離島的經貿與社會整合，試圖透過「以通促融」加大對台影響力。此外，中方也持續在多個領域對台施壓，希望能順利實現所謂「和平統一」。
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軍事動態方面，軍事動態方面，解放軍近期頻繁利用動力小艇等小型船隻演練「秘密登陸」，企圖規避台灣軍方的雷達監測。戰爭研究所示警，中方可能利用這種方式投放特整部隊、破壞分子到台灣，或派遣人員煽動投降並瓦解台灣的防禦，甚至恐怕已成功秘密滲透台灣領土；報告也指出，像新北八里海灘、淡水海灘這類具備優良兩棲登陸條件的「紅色海灘」（軍事術語，高風險、最易登陸、威脅最大的沙灘區域）要特別注意。
NEW | China & Taiwan Update, April 17, 2026: Taiwan’s opposition Kuomintang （KMT） Chairwoman Cheng Li-wun reiterated standard PRC rhetoric during her April 10 meeting with CCP General Secretary Xi Jinping. The PRC is setting conditions for continued cooperation with the KMT.— Institute for the Study of War （@TheStudyofWar） April 17, 2026
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