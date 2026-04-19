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    首頁 > 政治

    習鄭會後中國有新動作 ！華府智庫曝：解放軍加強滲透台灣「紅灘」

    2026/04/19 00:35 即時新聞／綜合報導
    華府智庫指習鄭會後，中方仍持續加強對台滲透。（國民黨提供）

    華府智庫指習鄭會後，中方仍持續加強對台滲透。（國民黨提供）

    華府智庫「戰爭研究所」更新台海局勢報告，直指中共正持續透過多領域脅迫手段對台施壓，盼能實現「和平統一」，當然中共也沒放棄採取武力手段，同一時間解放軍正頻繁利用小型船艇，演練秘密登陸台灣「紅色海灘」。此外，報告也提到，中國國家主席習近平見完國民黨主席鄭麗文後，有了「新動作」。

    戰爭研究所（Institute for the Study of War，ISW）17日在官方X發布「中國與台灣局勢更新」，首先就提到台灣最大在野黨國民黨的主席鄭麗文，本月10日與習近平會晤，席間配合並重申迎合中華人民共和國敘事的立場，會後中方隨即發布了旨在加強兩岸融合的「十點計畫」，核心重點在於強化與金門、馬祖等離島的經貿與社會整合，試圖透過「以通促融」加大對台影響力。此外，中方也持續在多個領域對台施壓，希望能順利實現所謂「和平統一」。

    軍事動態方面，軍事動態方面，解放軍近期頻繁利用動力小艇等小型船隻演練「秘密登陸」，企圖規避台灣軍方的雷達監測。戰爭研究所示警，中方可能利用這種方式投放特整部隊、破壞分子到台灣，或派遣人員煽動投降並瓦解台灣的防禦，甚至恐怕已成功秘密滲透台灣領土；報告也指出，像新北八里海灘、淡水海灘這類具備優良兩棲登陸條件的「紅色海灘」（軍事術語，高風險、最易登陸、威脅最大的沙灘區域）要特別注意。

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