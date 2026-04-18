2026成蔣萬安總統夢前哨戰 詹為元：行有餘力應多到外縣市輔選

台北市長蔣萬安今年拚連任，能否發揮選戰外溢效果引人關注。（記者方賓照攝）

民進黨籍立委沈伯洋近期頻拜會黨籍台北市議員，被解讀為選台北市長熱身，多位黨籍議員也稱讚沈是適當人選。對此，國民黨籍台北市議員詹為元說，沈伯洋意識形態鮮明，可鞏固基本盤，但許多選民厭倦意識形態對立，蔣萬安意識形態不強，吸引中間選民有優勢，今年選戰在不耽誤市政下也可多到外縣市輔選，對未來要更上層樓有幫助。

詹為元認為，沈伯洋「抗中保台」意識形態鮮明，會吸引綠營支持者，也想盡量把蔣拖在台北市，但蔣萬安平時還是以市政、政績為主，雖然面對民進黨對藍營的攻擊會挺身而出，但相對意識形態沒那麼強烈，在吸引中間選票這塊，蔣萬安能力非常強，且從總統賴清德上任後兩黨對立，到去年又有大罷免，選民已經對意識形態操作感到疲乏，以此為主軸並不能牽制蔣萬安。

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他直言，沈伯洋並非綠營原先最屬意人選，如果真的推沈出線就是要保基本盤；至於蔣萬安此次選戰能否發揮外溢效果，詹為元認為，藍營內部對蔣萬安有期待，相信各縣市不管母雞、小雞，都會希望蔣萬安發揮明星效應幫忙站台，只要在不耽誤市政狀況下，蔣萬安前去幫忙都是加分，只要蔣持續有曝光拉高全國聲量衝高票，連帶台北市的小雞聲勢也會被帶起來，他不擔心蔣萬安往外跑會有顧此失彼問題。

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