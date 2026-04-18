沈伯洋選北市長呼聲高 簡舒培示警：「紅色通緝令」帶來重大挑戰

民進黨籍立委沈伯洋。（資料照）

民進黨台北市長提名人選呼之欲出，不分區立委沈伯洋呼聲最高。民進黨籍台北市議員簡舒培認為，沈伯洋學經歷俱佳，是綠營支持者一定會支持的人選，不過也要小心，由於沈伯洋對抗認知作戰的專業，已經被中國共產黨列為「紅色通緝令」名單，選戰將不只面對藍、白兩黨，也要面對來自中國鋪天蓋地的攻擊，選戰節奏完全不同。

簡舒培說，沈伯洋在學經歷上都非常突出，尤其在國家安全方面有所專業，是民進黨支持者會支持的人選，不過在選戰又是另一回事，團隊要能夠適時因應對手策略，且沈伯洋參選，面對的不只國民黨、民眾黨兩黨夾殺，中國共產黨也一定會展開強烈攻擊，這對民進黨是重大挑戰。

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她認為，沈伯洋要鞏固基本盤沒有問題，但面對藍白紅輪番伺候，選戰節奏會完全不同，過去對岸在市長層級頂多資助、動員台商支持，這次對上沈伯洋可以想像更會透過文宣戰狂轟濫炸。

她說，民進黨這次最重要的，就是要讓蔣萬安面對市政停滯之處，把蔣困在台北市，不能讓他到處輔選，否則就是提前為蔣爭取總統大位熱身；她認為在擴張中間選民部分，沈伯洋還是要提出讓市民有感的政策，在政策論述上要能清楚把理念傳達給選民，沈伯洋在說理部分，是比都在背稿的蔣萬安要強的，台北市有很多知識選民、年輕選民，民進黨把這塊找回來就有機會勝選，讓蔣萬安知道市政不是撒錢就有用。

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