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    首頁 > 政治

    澎湖退伍軍人協會健走 選將紛紛到場搶票

    2026/04/18 19:13 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖退伍軍人協會健走，成為各方參選人搶票舞台。（馬公市公所提供）

    澎湖退伍軍人協會健走，成為各方參選人搶票舞台。（馬公市公所提供）

    澎湖縣退伍軍人協會今（18）日在澎湖縣政府廣場舉辦會員健走活動，號召退伍袍澤、眷屬及志工夥伴共同參與，現場逾百人齊聚，自廣場整隊出發展開健行路線。由於今年是選舉年，也成為各級民代參選人搶票焦點。

    活動由澎湖縣退伍軍人協會理事長呂光宇帶領，馬公市長黃健忠、縣議員許國政、澎湖縣政府社會處長周柏雅、前馬公市長葉竹林、中華民國退伍軍人協會常務監事葉德馨等人到場，前理事長吳華誌、總幹事鐘富泉偕同理監事、榮欣志工及會員眷屬一同參與，另縣議員胡松榮服務處助理胡正仁亦出席與會，現場氣氛熱絡。

    馬公市長黃健忠說，受邀參與活動，觀察到退伍軍人長期維持紀律與團隊精神，並持續投入地方事務與公共服務，是地方穩定的重要支持力量。透過健走活動，不僅促進身心健康，也讓不同世代之間有交流機會，有助於經驗傳承與情誼延續。退伍軍人由服役轉入社會後，如何持續連結組織、參與公共事務，是各地普遍關注的議題。

    以往軍方屬於藍營鐵票區，可能代表綠營出征縣長寶座的馬公市長黃健忠，還有由藍營分裂的無黨縣長參選人葉竹林等人都出席，搶奪退伍軍人及眷屬票源

    可能代表綠營參選縣長的馬公市長黃健忠，出席澎湖縣退伍軍人協會活動。（馬公市公所提供）

    可能代表綠營參選縣長的馬公市長黃健忠，出席澎湖縣退伍軍人協會活動。（馬公市公所提供）

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