半年內重返「3大豬病非疫國」 卓榮泰：感謝產業界與國人共同努力

行政院長卓榮泰今（18日）前往彰化芳苑漢寶牧場視察，遵守防疫規定穿上防護衣。（行政院提供）

行政院長卓榮泰今（18日）前往彰化芳苑參訪全縣最大、飼養4萬2千頭豬的漢寶牧場，對導入科技處理豬糞尿、轉化為沼氣發電並結合太陽能的循環經濟模式大表肯定，直言台灣不僅已成為亞洲唯一「三大豬病非疫國」，更有機會在畜牧淨零轉型科技上領先全球。

卓榮泰今日在彰化縣長王惠美，農業部長陳駿季、漢寶牧場董事長陳修雄等人陪同下，到彰化參訪漢寶牧場產業淨零轉型與智慧升級示範場域，會後前往「洪維身蚵仔酥｣用餐，品嚐在地優質豬肉美食，以行動力挺豬農。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，漢寶牧場經營逾50年，從400頭規模發展至4萬2千頭，成長百倍，並成功轉型為智慧化與綠能兼具的示範場域。透過科技處理廢水與糞尿，不僅轉化為有機肥料與沼氣發電，也改善臭味與環境污染，同時提升飼養效率與肉品品質，創造環境、產業與經濟「三贏」局面。

卓榮泰表示，台灣在歷經非洲豬瘟挑戰後，已於4月初獲世界動物衛生組織（WOAH）認定，再度成為口蹄疫、傳統豬瘟與非洲豬瘟「三大豬病非疫國」，並於4月9日恢復對新加坡出口豬肉。他感謝產業界與國人共同努力，讓台灣在短時間內重返國際市場，未來將持續協助業者拓展外銷，讓高品質台灣豬肉站上國際舞台。

農業部長陳駿季指出，養豬產業對台灣經濟貢獻重要，透過沼氣發電與低碳農法可有效降低碳排，未來將推動AI導入與智慧管理，強化生物安全與產業韌性，加速畜牧業現代化。

王惠美表示，漢寶牧場是彰化推動健康養豬與循環農業的指標案例，透過沼液沼渣回歸農地與綠能發電，讓「豬糞變綠金」。縣府將持續在中央支持下，輔導業者轉型升級，打造綠色農牧循環體系。

漢寶牧場導入科技處理豬糞尿、轉化為沼氣發電。（行政院提供）

行政院長卓榮泰感謝產業界與國人努力，讓台灣成為亞洲唯一「三大豬病非疫國」。（行政院提供）

卓榮泰（左3）、農業部長陳駿季（左4）、立委陳素月（左2）等人，視察後到洪維身蚵仔酥用餐，品嚐魯肉飯，以行動力挺豬農。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法