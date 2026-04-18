小草拉「扁維拉」救柯P！釣出阿扁超狂回應：101聽過有弊端？

台北101。（美聯社）

前台北市長柯文哲涉京華城等案一審重判17年。一名支持者在網路發文護航，拉出前總統、前台北市長陳水扁稱，101是陳水扁任內蓋的，如果用相同標準，陳水扁當總統前就會被羈押判刑。該文意外釣出陳水扁本尊留言，指出當年還沒通過BOT立法，照推台北101，「也沒聽說有什麼弊端？」

一名柯文哲支持者日前在Threads上發文表示，得知101是陳水扁擔任台北市長任內時蓋的，「如果當初用判定柯文哲圖利的標準，陳水扁還沒當總統就會先被羈押判刑。」他還酸，而且101會變成「10.1」，因為現在只能用低容積率通案，高容積個案不再使用。

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沒想到該文卻釣出陳水扁在下方留言。他表示，自己市長任內「第一代京華城」也有容積獎勵，「但沒聽說有什麼問題？」他又說，台北101是台灣第一件BOT案，當年立法院都還沒通過BOT的立法，沒有BOT照推的台北101，「也沒聽說有什麼弊端？」

回文下方，網友紛紛留言表示：「阿扁戰神的功力完全沒有退化耶」、「台北101超讚，是阿扁至今為人津津樂道的政績」。阿扁親自留言也讓原PO嚇了一跳，回應表示：「阿扁總統您還真的大駕光臨，事先聲明，我非常尊敬你的過往成績，沒有您當初大力爭取，就沒有101。」

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