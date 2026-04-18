台中參加新民高中校慶 賴清德暢談「教育平權」

賴清德總統強調，他的教育理念是希望用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀，政府的責任要做到「教育平權」。（記者蔡淑媛攝）

總統賴清德今天下午參加新民高中90週年校慶時表示，他的教育理念是希望用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀，政府的責任要做到「教育平權」，推動高中職免學費，不論公、私立高中職一律免學費，由教育部負擔。

賴清德說，考進公立跟私立學校，最大差別在於「教育資源」，特別是偏鄉、弱勢的民眾，考上公立學校的機會比較少，因此一年補助3萬5000元補助孩子就讀私立大學，中低及低收入戶再補助1萬5000、2萬，拉近公私立大學學費的差距。

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他強調，不希望有任何一個孩子因為出生在偏鄉或困難家庭，要唸書卻沒有機會，要做到教育平權，他分享，過去唸小學時，有同學還沒唸畢業就去工廠；國中畢業的同學也有進入工廠。未來，我們應該大家有共同的心願：任何一個孩子只要他想唸書，政府就要支持他，讓他有書可以唸。

政府也提供「青年百億海外圓夢基金計畫」，讓孩子走進世界開拓視野，並不是都是去唸書耶，也有去日本學美容、泰國去學料理、韓國跳街舞，賴清德說，任何一個孩子，15歲到30歲之間，想到國外去看一看、到國外去學習，教育部可以幫他、教學如何寫計畫。

賴清德提醒師生，國家在進步、經濟在發展，國家對人民的照顧也越來越周延，希望大家對國家要有信心，不因為外力的威脅而退卻，在正確的道路、民主的道路上，我們應該繼續勇往直前，國家一定可以更好，特別是運用教育，讓孩子具備更多專業知識之後，就是我們未來的希望。

新民高中90週年校慶參與來賓冠蓋雲集，包括外交部長林佳龍、教育部長鄭英耀，政委陳時中、次長張廖萬堅、立委何欣純及台中市副市長黃國榮、台中市前市長張溫鷹、學校董事長劉昭惠等人。

新民高中學生贈送賴清德與愛犬的畫像。（記者蔡淑媛攝）

新民高中學生贈送賴清德與愛犬的畫像。（記者蔡淑媛攝）

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