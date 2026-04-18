基中校慶都來祝賀 謝國樑推AI教育藍圖 童子瑋端兒少政見與防護網

民進黨基隆市長參選人童子瑋（前排左二）參加家扶中心關懷兒童愛心園遊會。（記者盧賢秀攝）

國立基隆高中今天慶祝99週年校慶，基隆市長謝國樑、民進黨基隆市長參選人議長童子瑋兩人一前一後到場拚人氣。謝國樑強調，將為基隆市的學生布建下一階段AI教育藍圖；童子瑋稍後參加基隆家扶中心關懷兒童愛心園遊會，除了推動兒少「生托養學」政見外，也即將推出兒少保護網。

謝國樑致詞說，人工智慧（AI）產業的快速發展，面對現場正準備邁入大學殿堂的高中生，期許學生應主動多了解AI趨勢，並從自身觀點與需求出發，思考如何運用AI科技來幫助自己獲得更多的學習成效。

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謝國樑表示，市府與教育處正密集與家長會聯合會討論，著手為基隆市的學生佈建下一階段AI教育藍圖，同時也將規劃針對在職工作者的AI技能再訓練計畫，提升基隆學子與職場人士在AI時代的科技競爭力。

童子瑋表示，基中是基隆人才培育的搖籃，在各個領域、企業、體育都有很多傑出校友，從基隆出發，站上國際舞台，現在的運動部長李洋就是基中校友，他也希望基隆的孩子有更好的教育和訓練環境，他持續關心學校相關周遭交通安全、環境及動線，爭取經費積極改善。

此外，童子瑋也參加基隆家扶中心關懷兒童愛心園遊會，感謝各界長期幫助家扶的孩子，並提出他的兒少政見「生托養學」，包括生一胎可領16萬、0至3歲發育兒消費券每月1千元、基隆就學的學生國小到高中可領3萬元，未來將推出兒少保護網，讓基隆學生有更安全環境。

基隆市長謝國樑（左四）參加基隆中學99週年校慶。（記者盧賢秀攝）

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