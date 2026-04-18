陳智菡被酸薪水太高哭了 他最先揭露「坐領20萬」：蛀蟲還說不得？

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

民眾黨立院黨團主任陳智菡17日接受專訪時，提到時常有人拿她和老公許甫的薪水來大做文章，她非常在意這件事，自覺委屈的她還講到哭出來。對此，最先揭露陳智菡「坐領20萬」的網紅「四叉貓」劉宇今（18日）跳出來痛批，陳智菡本來就是「民眾黨的吸血蛀蟲」，還敢出來裝「政治受虐兒」！

四叉貓早在2024年8月份民眾黨假帳案延燒時，從白營政治獻金申報資料中，揭露陳智菡在上一次總統選戰競選期間「5個月內領約102萬」，平均月薪爽領20萬，引發外界熱議。在更早之前（2023年12月），四叉貓查閱監察院政治獻金資料發現，許甫2022年擔任民眾黨文宣部主任時，月薪不含加班費約為11萬7600元，而後許甫在臉書「澄清」，稱若包含飲食津貼，其月薪應為12萬。

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針對陳智菡17日接受專訪稱，自己不喜歡有人拿她和老公的薪水來說事，甚至講到落淚，四叉貓今天（18日）在臉書發文，「陳智菡裝政治受虐兒不是第一次了，昨天更是在某節目狂飆演技淚灑攝影棚，她哭著說薪水是個人隱私，大家都在攻擊她……所以陳智菡以前質疑別人的薪水也是在攻擊別人囉？那些曾被陳智菡質疑過薪水的人，可沒哭哭啼啼的好嘛！」

他接著說：「更和況陳智菡是民眾黨不分區名單中第19名，依法她和配偶就是要公開所有的財產清單給民眾檢視，民眾黨內部一堆亂帳，助理領到薪水要回捐，黨主席規避申報紀錄可以拿現金發薪水養貪污犯，基金會可以拿公益款項827萬去發薪水給競辦員工，我們平民百姓討論一下民眾黨怎麼發薪水就變成攻擊了？」

最後四叉貓表示，「許甫自己公開月領12萬，陳智菡監察院紀錄就是月薪20萬（註：月薪12萬是許甫剛到民眾黨的起薪，現在升官應該領更多），夫妻倆每個月拿了民眾黨32萬以上，就真的坐領高薪說不得？陳智菡只能用『很辛苦走到腳抽筋瘀血』這種破事幫自己月薪20萬護航，結果臉書的折扣碼文還成為呈堂證供，害老闆柯文哲多關三年，這樣的爛員工，我們都不能評論你們是民眾黨的吸血蛀蟲嗎？笑死！」

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