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    首頁 > 政治

    「中共拳頭大我們身後站一群人」！ 賴清德喊話用選票挺國防預算

    2026/04/18 17:22 記者蘇孟娟／台中報導
    總統賴清德今日下午到台中水安宮參香後，向在場民眾「國情報告」。（記者廖耀東攝）

    總統賴清德今日下午到台中水安宮參香後，向在場民眾「國情報告」。（記者廖耀東攝）

    總統賴清德今日到台中水安宮參香後指出，「中共拳頭較大顆但我們後面站一群人」，自前總統蔡英文到他接任前後10年來，台灣不斷提高國防力量，台灣這10年來愈來愈安全，行政院所提的國防特別預算就是讓台灣更安全，喊話民眾用手中選票，支持國家預算及國防特別預算通過。

    賴總統參香後指出，因為他不一定能去立法院做國情報告，就先跟人民國情報告，強調近來中共軍艦及飛機，一再到台灣近身威脅，大家不會擔心害怕，因為從蔡前總統到他接任前後10年來，不斷提高國防力量，對外軍事採購也推動國防自主，國防特別預算就有相當部分推動國防自主，包括發展無人機、機器人、無人艇及水下無人潛艇等，能自美國採購到最先進的武器，也讓國防產業愈來發展，讓國家更安全、經濟更繁榮。

    賴總統說，除我們自己有決心外，國際對台灣安全也很重看，近幾年的七大工業國集團（G7）領袖峰會都不約而同會有決議，強調台海和平是全球安全及繁榮的必要元素；日前日本首相高市早苗會晤美國總統川普後也強調，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要因素，不容任何國家用武力、威脅手段改變台海現狀。

    他強調，台海問題已不是單純台灣的問題，而是全球關心的問題，「中共拳頭較大顆但我們後面站一群人」，台灣10年來愈來愈安全。

    賴清德說，但預算要通過、國防特別預算要通過，需要人民的力量，人民手中有選票，喊話民眾用力量支持，包括讓何欣純開紅盤、市議員都能高票當選。

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