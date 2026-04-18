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    首頁 > 政治

    貝里斯木雕傳遞友誼 林佳龍邀國人參觀文具展感受友邦創意能量

    2026/04/18 17:18 記者方瑋立／台北報導
    友邦貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）將其訂製、貝國藝術家Andrew Lord精心創作的木雕作品贈予外交部長林佳龍，展現貝里斯豐富的文化底蘊和藝術巧思。（外交部提供）

    友邦貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）將其訂製、貝國藝術家Andrew Lord精心創作的木雕作品贈予外交部長林佳龍，展現貝里斯豐富的文化底蘊和藝術巧思。（外交部提供）

    外交部長林佳龍今（18）日在社群平台分享一件來自友邦的暖心禮物，由友邦貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）訂製、貝國藝術家Andrew Lord精心創作的木雕作品，並藉Andrew來台參與「台灣國際創意禮品文具展」帶到台灣，展現貝里斯豐富的文化底蘊和藝術巧思。

    林佳龍表示，今年年節期間他曾邀請梅凱瑟前往台中走春，在樂成宮廟埕前，台灣年輕創業家的活力、創意和拚勁，讓梅凱瑟留下深刻印象。本週適逢「台灣國際創意禮品文具展」登場，梅凱瑟特別向Andrew Lord訂製這件作品，Andrew並以Lord Designs創辦人身分來台參展，也親自將禮物帶到台灣。

    林佳龍指出，木雕外型呈現貝里斯的國土輪廓，並刻有其英文姓名「Lin Chia-lung」，從木頭紋理到刀工細節，都展現貝里斯深厚的文化底蘊與藝術家的巧思與情感，象徵兩國情誼的溫度與連結。

    林佳龍感謝Andrew把貝里斯的溫度帶到台灣，也期待台灣與貝里斯未來在文化創意、觀光產業、教育及經貿交流等領域有更多合作。

    此外，林佳龍也提到，包含瓜地馬拉、巴拉圭及史瓦帝尼等友邦都在這次「台灣國際創意禮品文具展」設有攤位，他也邀請國人前往台北世貿中心展覽大樓活動現場走走，感受友邦與來自世界各國的創意能量與文化魅力。

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