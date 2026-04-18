漢光42號+防衛韌性兵棋推演 國安會邀AIT處長谷立言現場觀摩

今年度重要國防暨全社會防衛韌性兵棋推演，美國在台協會處長谷立言率人員觀摩，並與兩位國安會副秘書長林飛帆、內政部長劉世芳實地討論。（總統府提供）

今年度重要國防暨全社會防衛韌性演訓「漢光42號電腦兵推演習」結合「行政院中央聯合應變中心」兵棋推演已於4月12日至21日協同展開演練。國安會昨（17）邀請美國在台協會處長谷立言率人員前往中央聯合應變中心演練場地進行觀摩，實地了解我國全社會防衛韌性整備及跨部門協調與應變機制運作情形。

國安會表示，本次演練聚焦軍民整合五大主軸，分別為「避難撤離」、「醫療後撤及醫療量能擴充」、「聯合交通運輸指揮」、「戰略溝通」與「反資敵作為」，此次演習不僅為國內全社會防衛重大推展，也受到國際友盟高度關注。

請繼續往下閱讀...

國安會說明，美方長期重視台灣自主防衛能力，並強力支持台灣推動全社會防衛韌性的努力，並對近年來全社會防衛韌性的進展高度肯定與支持。

國安會也表示，面對當前區域情勢與日益升溫的安全挑戰，美方亦樂見台灣透過此類演習，持續強化自我防衛能力與整體嚇阻效能。日後台灣亦將持續透過演練與國際交流合作，深化危機應處能力。

今年度重要國防暨全社會防衛韌性兵棋推演，美國在台協會處長谷立言率人員觀摩，並與兩位國安會副秘書長趙怡翔、林飛帆實地討論。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法