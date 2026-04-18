批竹市府有錢卻不會建設 曾資程：新竹的未來被高虹安按下暫停鍵

圖為工程進度嚴重落後的市立總圖書館。（記者洪美秀攝）

新竹市議會剛開完臨時會審查市府提出的115年度追加減預算，市議員曾資程指出，竹市今年（115年）的財政狀況，清償長短期債務約35億元，若加上已花掉的消費金約24億元，債務利息1億2千萬元，在財劃法修正後，明年（116年度）竹市府預估將多出至少60億元財政運用空間。高虹安上任這近4年，竹市不是沒錢，是沒有方向，也無重大建設成果，竹市的未來被高虹安按下暫停鍵。

曾資程感嘆，這4年來，新竹市原地踏步且停滯，從果菜批發市場遷建計畫連用地取得都無進度，再者新竹輕軌又退回重做可行性研究，被列為國家重大建設且可望投入百億興建的大車站計畫直接被高虹安市府擱置不做，而台大醫院湳雅院區遷建案更直接銷聲匿跡，關乎民生重要建設的客雅水資源回收中心擴建計畫進度牛步，國際展演中心規劃一變再變，最後被高虹安打掉重新做評估，市立總圖書館工程進度嚴重落後，市民的感受是城市被按下暫停鍵。

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他認為，一個城市的競爭力，靠的是長期建設的累積。但高虹安主政下的竹市，給市民的不是進步，而是停擺、重來、延宕。他要問高虹安市府，錢在哪裡？時間去哪裡了？新竹的未來，被誰按下暫停鍵？明年度竹市至少有60億的財政運用空間，但高虹安依然提不出讓市民有感的重大建設，不只是效率問題，而是治理能力的問題。竹市不缺錢，缺的是一個能把藍圖變成真實的市政府。

圖為已停擺的新竹大車站計畫。（記者洪美秀攝）

圖為工程進度嚴重落後的市立總圖書館。（記者洪美秀攝）

議員曾資程批評，新竹的未來被高虹安按下暫停鍵。（記者洪美秀攝）

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