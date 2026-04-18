沈伯洋錄影片助陣座談會 蘇巧慧：任何位置都會鼓勵

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續加強陸戰力道，今（18）日與黨籍市議員卓冠廷舉辦鶯歌座談會。（記者黃子暘攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續加強陸戰力道，今（18）日與黨籍市議員卓冠廷舉辦鶯歌座談會，外傳有可能代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋也錄短片為二人打氣。被問及民進黨台北市長一役是否已確定由沈伯洋出戰，蘇巧慧表示，沈是她的賓州大學學弟、立院好同事，是非常聰明且思辨邏輯清楚的人，在立院也有良好表現、任何事情都很快上手，不管未來沈伯洋位置是什麼，都會持續給予鼓勵，人選靜待黨中央決定。

至於媒體人吳子嘉評論沈伯洋出線恐衝擊綠營新北選情，蘇巧慧表示，各式評論、意見，她都會傾聽參考，不過仍是會按照自己步調前進，例如今日座談會爆場，鄉親的笑容令人感動，「溫暖、創新、會做事」是她累積10年發自內心的想法，也是她會堅守的價值，會秉持這樣對自我的期許走完接下來的200天。

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另外，國民黨新北市長參選人李四川粉專新單元「川伯給推」首集上線，內容是李四川在拜票行程中受到業界人士稱讚，影片卻傳出突然下架，有政治粉專質疑蘇巧慧助理在活動現場拍攝。被問及此事，蘇巧慧表示，她看到新聞前完全不知有此事，選舉階段大家各有支持者，這是很正常的事情，如是一些助理之間的記錄，其實每個陣營大概大家也都會參考一下。

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