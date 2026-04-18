柯文哲吃一碗爌肉飯太快 支持者大喊「不是大胃王比賽」

民眾黨創黨主席柯文哲品嘗爌肉飯，一口氣就吃完了。（記者劉曉欣攝）

民眾黨創黨主席柯文哲今天（18日）在彰化縣進行大輔選，也特別品嘗了彰化美食爌肉飯，柯文哲吃飯速度快，只花不到2分鐘時間就完食，但被問到味道如何，柯文哲只說「好吃」、「滿意」！

柯文哲今天到福興鄉麥厝鎮安宮參拜，由國民黨縣議員，同時也是鎮安宮主委黃俊源陪同，以及民眾黨福興鄉代表黃怡雯也到場，並準備自家開店在賣的爌肉飯，要讓柯文哲享用。

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柯文哲吃起爌肉飯，一動筷子就停不下來，不到2分鐘時間就吃完了，因為吃的速度太快，中間又沒有休息，支持者還在旁喊話「吃慢點」、「不是大胃王比賽」，但柯文哲還是照著自己的速度，很快就吃完了，才簡單的說「好吃」。

黃怡雯表示，自家在賣的爌肉飯比較軟爛好入口，希望柯文哲能夠在下鄉輔選也能吃到彰化在地美食。

由於各界都盛傳黃怡雯有意挑戰縣議員選舉，柯文哲認為，準備好了，爭取大家的認同，自己做決定。而黃怡雯表示，面對各界勸進聲浪，一切都在評估中。

民眾黨創黨主席柯文哲品嘗爌肉飯，一口氣就吃完了。（記者劉曉欣攝）

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