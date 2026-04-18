賴瑞隆選戰動作加大 柯志恩酸：賴需非常多「大咖」站旁邊

柯志恩酸賴瑞隆需非常多「大咖」站旁邊。（記者王榮祥攝）

前總統蔡英文日前與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆走逛果嶺公園，總統賴清德明天也將南下高雄；國民黨高雄市長參選人柯志恩酸賴瑞隆，需要非常多「大咖」站在他旁邊。

柯志恩今上午出席高雄中嘉寬頻舉辦的低碳野餐活動，被問及對民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今下午成立林園後援會、及近期動作頻頻的看法。

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她表示，這是民進黨家務事，一切尊重，自己與團隊會按既定節奏踏實做事，不論對手的造勢程度如何，仍會一步一腳印、以穩健步伐前進。

針對日前前總統蔡英文偕同陳其邁、賴瑞隆一起登上果嶺，柯志恩說：「我想賴委員大概就需要非常多大咖站在他旁邊，來做這樣加持的動作」，大家會比較好奇只看到小英跟陳其邁，「賴委員在哪裡？」

她進一步提及，明天賴清德總統也會過來參加余登發先生紀念音樂會，對他們（民進黨）來說就是有大咖來襯托目前的賴委員。

對於名嘴提及民進黨中央可能會接管高雄市長選戰，柯志恩分析，如果大家認為賴委員政治領袖魅力有待加強，那就可能坐實這說法，因為高雄是民進黨灘頭堡、非贏不可；但如果團隊沒有辦法把他襯托出來、完全要靠中央，「這對民進黨選情會比較好嗎？」

至於立委黃捷準備參選民進黨高市黨部主委，柯志恩說，「可能會讓地方疑惑到底誰要選市長？」

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