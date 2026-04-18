民進黨黨部主委大洗牌！ 16縣市同額競選、高雄黃捷成焦點

立委黃捷日前證實考慮登記參選黨部主委，並持續傾聽徵詢各方意見，盼能達成市長及議員選戰全壘打的目標。不過，截至登記結束，高雄市目前顯示無人辦理登記。（資料照）

民進黨兩年一度的地方黨部主委改選登記截止，被視為2026輔選戰力部署。據本報掌握，全國高達16個縣市黨部主委呈現同額競選，其中有9位新人爭取接班，僅桃園市、台南市、嘉義縣、嘉義市及澎湖縣等5個縣市出現兩組人馬競逐；高雄市黨部尚無人辦理登記，後續動向成為關注焦點。

民進黨黨員代表、縣市黨部主委每2年改選一次，2024年選舉高達13個縣市出現兩組以上競爭者，堪稱2026年縣市長選舉提名的黨內前哨戰。根據民進黨規劃，本屆改選自4月13日起領表登記至17日截止，預計將於5月24日投票。

請繼續往下閱讀...

經統計，本次改選共有16個縣市呈現同額競選的穩定局面。其中，有8位現任主委尋求連任，包括新北市蘇巧慧、台中市許木桂、宜蘭縣邱嘉進、苗栗縣陳詩弦、台東縣張鈺晨、基隆市林明智、新竹市施乃如，以及連江縣李哲宇。

此外，有8個縣市浮現新面孔爭取接班，包括台北市吳沛憶、新竹縣蘇仁鑑、彰化縣謝翠屏、南投縣吳棋楠、雲林縣蔡永富、屏東縣徐富癸、花蓮縣陳景豊、金門縣游騰弘。

有5個縣市爆出火花，出現兩組以上人馬登記角逐黨部主委，包括台南市現任的郭國文面臨林志展挑戰，嘉義市現任的黃大祐則面臨許明對叫陣，桃園市則為張火爐與湯蕙禎對壘，嘉義縣由何嘉恒對上黃嘉寬，澎湖縣則有盧長在與許國英完成登記。

值得注意的是，現任高雄市黨部主委黃文益因2年任期將屆而不再參選，立委黃捷日前證實考慮登記，並持續傾聽徵詢各方意見，盼能達成市長及議員選戰全壘打的目標。不過，截至登記結束，高雄市目前顯示無人辦理登記，成為本次名單中唯一的懸念。

民進黨兩年一度的地方黨部主委改選登記截止，高達16個縣市呈現同額競選。（記者陳政宇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法