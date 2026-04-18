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    首頁 > 政治

    柯文哲台中逢甲夜市被噴辣椒水 「這一現象」連他都發現了

    2026/04/18 10:40 記者劉曉欣／彰化報導
    民眾黨創黨主席柯文哲到彰化福興麥厝鎮安宮參拜。（記者劉曉欣攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲到彰化福興麥厝鎮安宮參拜。（記者劉曉欣攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲今天（18日）在彰化縣趴趴走進行大助選，對於昨天（17日）在台中逢甲夜市被噴辣椒水一事，柯文哲強調，不要製造對立，但會提告，因為他走很快，眼睛有流淚，一切都還好，只是今天一出門就發現「警察變多了」。

    柯文哲今天在彰化縣共有11個行程，從一早7點的和美菜市場到晚上11點半的彰化市宵夜素食場，行程排得滿滿滿，他強調，昨天的事件完全沒有影響，所有行程照走，「上工」就對了。

    柯文哲在福興鄉麥厝鎮安宮參拜前受訪，他表示，昨天因為他走很快，一發現味道怪怪的，就趕快走過去，眼睛有稍微流眼淚，但都還好。

    柯文哲強調，社會分裂與對立被激化，很難轉彎，他希望大家冷靜，不要製造對立，這也是民眾黨堅持社會和諧與兩岸和平的主張。

    有關彰化縣長「藍白合」一事，柯文哲被問到支持黃國昌還是蔡壁如參選，或是支持國民黨可能徵召的魏平政，對此，他強調，他個人沒有參與黨務，他只是最佳輔選員，有關政黨合作或是提名人選，都是黨主席黃國昌在負責。

    民眾黨創黨主席柯文哲一早到和美菜市場，因為台中辣椒水事件，員警派人近身保護。（民眾提供）

    民眾黨創黨主席柯文哲一早到和美菜市場，因為台中辣椒水事件，員警派人近身保護。（民眾提供）

    民眾黨創黨主席柯文哲一早到和美菜市場，因為台中辣椒水事件，員警派人近身保護。（民眾提供）

    民眾黨創黨主席柯文哲一早到和美菜市場，因為台中辣椒水事件，員警派人近身保護。（民眾提供）

    民眾黨創黨主席柯文哲說起台中辣椒水事件，強調眼睛還好只是有流淚。（記者劉曉欣攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲說起台中辣椒水事件，強調眼睛還好只是有流淚。（記者劉曉欣攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲說起台中辣椒水事件，強調不要製造對立。（記者劉曉欣攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲說起台中辣椒水事件，強調不要製造對立。（記者劉曉欣攝）

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