民眾自稱「老婆」要找人！舊服務處電話被打爆 蔣萬安笑：請撥1999

蔣萬安今早面對媒體堵訪，先是「蛤？」一聲，隨後笑稱自己服務處電話很早就停用，現在大家有市政需要，請撥打1999市民熱線。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安任期邁入第四年，不過昨（17）日北市議員柳采葳揭露，蔣過去擔任立委時的服務處電話被中華電信回收後，3個月又流入民間，不過多數民眾仍不知情，導致承接號碼的民眾不勝其擾，還有民眾自稱是「老婆」要找蔣萬安。蔣萬安今早面對媒體堵訪，先是「蛤？」一聲，隨後笑稱自己服務處電話很早就停用，現在大家有市政需要，請撥打1999市民熱線。

昨天議會民政部門質詢，柳采葳指出，蔣萬安擔任市長後，過去服務處地點由她承接，服務處電話也早已更換，中華電信在回收原號碼冷凍3個月後將號碼重新流回民間，不過因為蔣萬安的臉書、網站公開資訊、文宣品都有服務處電話，導致承接號碼常常接到找蔣萬安陳情的電話，甚至有人自稱是「老婆」要找蔣萬安，讓承接者相當困擾。

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對此，台北市政府祕書長王玉芬也回應，市府在了解該情況後，已跟管理市長臉書的同仁告知把相關資訊下架，目前臉書公開資訊都已刪除，也會連繫立法院把頁面下架，也會與中華電信討論，把政治人物號碼的停用期延長，並與蔣萬安回報，看是否由他本人公開表達電話已經停用。

今天上午蔣萬安參與內湖高工40周年校慶，面對媒體訪問時表示，聽到有民眾自稱是「老婆」要找他，先是「蛤？」一聲，再笑說，自己服務處電話很早就停用，現在大家有市政需要，請撥打1999市民熱線。

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