藍營推鞭刑公投、卓冠廷喊共諜比照 李正皓分析稱讚卓建議

李正皓。（資料照）

國民黨立委洪孟楷等人提出「特定重大犯罪增設特別刑法制度（鞭刑）」政策公投案，新北市議員卓冠廷的建議提「對案」，要求叛國、通敵、共諜也要鞭刑。對此，名嘴李正皓表明支持李觀點，並直言若藍營未反對，那就併案處理，而「國民黨精心算計的大選綁鞭刑的大絕招直接放空」。

李正皓今日於社群平台發文如下：國民黨提支持性侵、詐欺、虐童鞭刑，這在社會觀感上就是嚴懲性侵犯、詐欺犯、虐童犯。

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民進黨最糟的戰場就是進入鞭刑不符合人權的論述，你講的是人權、兩公約，當好不容易寫完3千字論述時，對方只會說：民進黨輕放性侵犯、詐欺犯、虐童犯。

卓冠廷的建議最好，要鞭刑可以，叛國、通敵、共諜也一起鞭刑。這種狀況國民黨如果跳起來反對（機會不小），戰場轉移成：國民黨輕放叛國犯、通敵犯、共諜犯。

若國民黨沒有反對，那就併案一起處理，兩黨沒人得分沒人失分，國民黨精心算計的大選綁鞭刑的大絕招直接放空。

李正皓直言，「我不會說左膠誤國，每個人的價值都很重要，但建國要靠務實，什麼是務實，票多的贏，票少的輸。」

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