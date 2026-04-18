為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營推鞭刑公投、卓冠廷喊共諜比照 李正皓分析稱讚卓建議

    2026/04/18 10:52 即時新聞／綜合報導
    李正皓。（資料照）

    李正皓。（資料照）

    國民黨立委洪孟楷等人提出「特定重大犯罪增設特別刑法制度（鞭刑）」政策公投案，新北市議員卓冠廷的建議提「對案」，要求叛國、通敵、共諜也要鞭刑。對此，名嘴李正皓表明支持李觀點，並直言若藍營未反對，那就併案處理，而「國民黨精心算計的大選綁鞭刑的大絕招直接放空」。

    李正皓今日於社群平台發文如下：國民黨提支持性侵、詐欺、虐童鞭刑，這在社會觀感上就是嚴懲性侵犯、詐欺犯、虐童犯。

    民進黨最糟的戰場就是進入鞭刑不符合人權的論述，你講的是人權、兩公約，當好不容易寫完3千字論述時，對方只會說：民進黨輕放性侵犯、詐欺犯、虐童犯。

    卓冠廷的建議最好，要鞭刑可以，叛國、通敵、共諜也一起鞭刑。這種狀況國民黨如果跳起來反對（機會不小），戰場轉移成：國民黨輕放叛國犯、通敵犯、共諜犯。

    若國民黨沒有反對，那就併案一起處理，兩黨沒人得分沒人失分，國民黨精心算計的大選綁鞭刑的大絕招直接放空。

    李正皓直言，「我不會說左膠誤國，每個人的價值都很重要，但建國要靠務實，什麼是務實，票多的贏，票少的輸。」

    在 Threads 查看

    相關新聞請見︰

    藍營提鞭刑公投 卓冠廷：共諜、違反國安法也該鞭

    性侵虐童詐欺案頻傳 藍委提鞭刑公投訴諸民意

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播