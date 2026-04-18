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    首頁 > 政治

    李四川現身大甲媽遶境隊伍 信眾驚喜直呼：是川伯！

    2026/04/18 09:01 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川（左）參加大甲媽遶境活動，與民眾合影。（李四川競總提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（左）參加大甲媽遶境活動，與民眾合影。（李四川競總提供）

    台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香17日晚上起駕，新北市長參選人李四川受邀參與，並與現場數十萬名信眾一起恭送媽祖聖駕啟程，李四川走在遶境隊伍時，遇到許多南下參與盛會的新北鄉親，彼此開心互相寒暄，來自各地的信眾看到李四川現身隊伍也驚喜直呼「是川伯！」熱情地拿出手機合影。

    李四川表示，身為討海家庭出身的孩子，媽祖是從小到大的信仰，在公務界推動各項建設時，經常向媽祖祈願，護佑一切平安、工程順利、早日完工，此次受邀參與盛會，遇見許多來自新北及各縣市的鄉親，走在遶境隊伍中，彼此不分你我、互相問候，這份熱情與溫暖，就是台灣最美的人情味。

    大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香昨晚起駕，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文、立委顏寬恒、楊瓊瓔、黃健豪及跨黨派的政治人物皆共同參與，一起感念媽祖聖德廣被、護祐國泰民安。

    立委黃健豪（左起）、楊瓊瓔、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、新北市長參選人李四川、立委顏寬恒合影。（李四川競總提供）

    立委黃健豪（左起）、楊瓊瓔、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、新北市長參選人李四川、立委顏寬恒合影。（李四川競總提供）

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